Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 16 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 332
Provincia di Bat: 67
Provincia di Brindisi: 128
Provincia di Foggia: 98
Provincia di Lecce: 332
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 6
14.327
Persone attualmente positive
121
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.476.880
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.697
Provincia di Bat: 128.418
Provincia di Brindisi: 142.161
Provincia di Foggia: 211.445
Provincia di Lecce: 310.108
Provincia di Taranto: 203.535
Residenti fuori regione: 15.859
Provincia in definizione: 5.113