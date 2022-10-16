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16 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 ottobre 2022

1.137

Nuovi casi

8.798

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 332
Provincia di Bat: 67
Provincia di Brindisi: 128
Provincia di Foggia: 98
Provincia di Lecce: 332
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 6
14.327

Persone attualmente positive

121

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.500.336

Casi totali

12.859.946

Test eseguiti

1.476.880

Persone guarite

9.129

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.697
Provincia di Bat: 128.418
Provincia di Brindisi: 142.161
Provincia di Foggia: 211.445
Provincia di Lecce: 310.108
Provincia di Taranto: 203.535
Residenti fuori regione: 15.859
Provincia in definizione: 5.113

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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