Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Una edizione speciale e ricercata, con una evidente vocazione artistica ma sempre carica di quei contenuti culturali e quei valori autentici che da dodici anni ne caratterizzano la genuinità.

Ritorna Adotta un Esordiente, il concorso letterario dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano.

La XII Edizione della kermesse letteraria riparte da Giancarlo Visitilli, che di Adotta un Esordiente ha vinto la II Edizione e che assumerà la carica di Presidente della Commissione Esaminatrice, raccogliendo il testimone da Alessandro Barbaglia in un ruolo la cui assegnazione, per modifica del regolamento entrato in vigore nella X Edizione, ha previsto l’attribuzione dell’importante ruolo a rotazione tra i vincitori delle precedenti edizioni. Lo scrittore pugliese e gli altri professionisti della commissione saranno quindi impegnati a scegliere la cosiddetta “terna finalista”, ossia i 3 libri di altrettanti scrittori esordienti sul panorama letterario italiano tra quelli segnalati dalle più importanti Case Editrici e dagli stessi componenti della Commissione; opere prime che, come noto, saranno poi sottoposte alla valutazione degli alunni coinvolti che, dopo averle lette con attenzione, esprimeranno il proprio gradimento votando la preferita.

Tra le novità della Edizione 2022/23 del concorso letterario, che vede la collaborazione di De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e come gradita conferma per il secondo anno consecutivo le Cantine San Donaci, una eccezionale presenza, quella del cantautore salentino e autore di punta della scena musicale italiana e internazionale: Tony Bungaro, al quale gli organizzatori hanno assegnato il compito di proclamare, proprio con la sua voce, la terna finalista durante un live concert dal titolo “Volevo volare con i piedi per terra” dello stesso artista che per l’occasione si esibirà accompagnato al vibrafono e percussioni da Marco Pacassoni e con la gentile partecipazione in voce di Pino Insegno, in programma venerdì 2 dicembre 2022 al Teatro Italia di Francavilla Fontana ore 19:00. Nel corso dell’evento, lo stesso Bungaro presenterà un particolare progetto dedicato alle scuole brindisine che aderiranno ad Adotta un Esordiente.

Il concorso ha conquistato ormai da tempo, per il suo regolamento, il patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera ed il Patrocinio dei Comuni di Latiano, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria, Mesagne, San Michele Salentino, della Provincia di Brindisi e dell’Ambito di Francavilla Fontana, un importante numero di consensi ed altrettante attestazioni di stima che hanno confermato la proiezione a pieno regime della competizione letteraria targata Taberna Libraria tra i premi più ambiti a livello nazionale, portando la Puglia ed in particolare la Provincia di Brindisi ai vertici del panorama letterario!

Da sottolineare come anche gli organi istituzionali e i professionisti delle scuole abbiamo ormai constatato quanto le modalità di svolgimento e sviluppo nel corso dell’anno scolastico di Adotta un Esordiente rappresentino, a tutti gli effetti, una valida modalità didattica per i P.C.T.O.; una esperienza pratica che, trovando un valido ausilio nella tecnologia, aiuta gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola in tutta sicurezza anche rispetto al delicato periodo che la categoria sta attraversando. Da ultimo, ma non meno importante, sono da annoverare la grande considerazione e lo splendido ricordo mostrato negli anni dagli scrittori vincitori e da tutti gli altri che hanno partecipato al concorso, ma soprattutto la lungimiranza che in dieci anni di Adotta un Esordiente la kermesse conferma di aver ampiamente dimostrato: le stesse opere vincitrici, come le altre in gara, hanno potuto documentare un felice destino nel percorso successivo alla partecipazione, accreditandosi tra vere e proprie rivelazioni nazionali e, in alcuni casi, diventando best-seller, ispirando trasposizioni televisive o cinematografiche e soprattutto candidati a premi importanti. Tutti risultati simbolo di come Adotta un Esordiente dimostri e confermi altissima professionalità e competenza.