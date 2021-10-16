rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Puglia: 270367 positivi a test corona virus, incremento di 134 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Ottobre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 ottobre 2021

134

Nuovi casi

21.315

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 20
Provincia di Bat: 23
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 25
Provincia di Lecce: 43
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
2.170

Persone attualmente positive

134

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

270.367

Casi totali

3.895.676

Test eseguiti

261.382

Persone guarite

6.815

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.022
Provincia di Bat: 28.288
Provincia di Brindisi: 21.420
Provincia di Foggia: 47.630
Provincia di Lecce: 31.478
Provincia di Taranto: 41.052
Residenti fuori regione: 994
Provincia in definizione: 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

noinotizie

Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione