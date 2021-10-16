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Elezioni amministrative, ballottaggi anche in cinque Comuni della Puglia: oggi insediamento dei seggi Silenzio elettorale, domani e lunedì il voto per scegliere 65 sindaci in Italia

16 Ottobre 2021
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Cerignola nel foggiano, Noicattaro e Ruvo di Puglia nel barese, Ginosa e Massafra nel tarantino. Oggi alle 16, in questi Comuni, si insediano i seggi di votazione per i ballottaggi, a due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative. Si voterà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, nei cinque Comuni pugliesi come negli altri d’Italia (65 in tutto, a partire da Roma) chiamati al turno di ballottaggio per eleggere i sindaci.


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