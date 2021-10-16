Cerignola nel foggiano, Noicattaro e Ruvo di Puglia nel barese, Ginosa e Massafra nel tarantino. Oggi alle 16, in questi Comuni, si insediano i seggi di votazione per i ballottaggi, a due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative. Si voterà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, nei cinque Comuni pugliesi come negli altri d’Italia (65 in tutto, a partire da Roma) chiamati al turno di ballottaggio per eleggere i sindaci.