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“Zes: rotta verso lo sviluppo sostenibile del sud” lunedì a Grottaglie Aeroporto

16 Settembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe:

Lunedì 18 settembre alle ore 10.00 presso l’Aeroporto di Grottaglie il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, interverrà insieme al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, alla presenza del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Jonica interregionale Puglia–Basilicata, Floriana Gallucci, nell’ambito dell’evento “ZES: Rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud” sul valore delle zone economiche speciali quale strumento di politiche economiche per l’attrazione di nuovi investimenti.

Si tratta di una tappa delle tre giornate di lavoro, dal 17 al 19 settembre, tra la Basilicata e la provincia di Taranto organizzate dalla Zes Ionica che prevede un press tour internazionale (a cui hanno aderito alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali) ed una giornata conclusiva di studio e di approfondimento sulle prospettive della Zes.

 


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