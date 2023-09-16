Il bimbo di Trinitapoli, che ha problemi cardiaci ed è seguito dai medici del Bambin Gesù di Roma, ieri ha subìto una crisi. Ricoverato al “Dimiccoli” di Barletta si è reso necessario un trasferimento urgente; il posto per questo particolare caso è stato trovato in Sicilia, all’ospedale di Taormina.

Tweet dell’Aeronautica militare:



Concluso da poco un trasporto sanitario urgente in favore di un bimbo di 18 mesi in imminente pericolo di vita. Il piccolo, trasportato da Barletta a Taormina, con un HH-139 dell’82 Centro SAR dell’Aeronautica Militare è stato affidato alle cure dell’Ospedale S. Vincenzo, Taormina.