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Trasporto in elicottero da Barletta per un bimbo di un anno e mezzo in imminente pericolo di vita Aeronautica militare

16 Settembre 2023
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Il bimbo di Trinitapoli, che ha problemi cardiaci ed è seguito dai medici del Bambin Gesù di Roma, ieri ha subìto una crisi. Ricoverato al “Dimiccoli” di Barletta si è reso necessario un trasferimento urgente; il posto per questo particolare caso è stato trovato in Sicilia, all’ospedale di Taormina.

Tweet dell’Aeronautica militare:

Concluso da poco un trasporto sanitario urgente in favore di un bimbo di 18 mesi in imminente pericolo di vita. Il piccolo, trasportato da Barletta a Taormina, con un HH-139 dell’82 Centro SAR dell’Aeronautica Militare è stato affidato alle cure dell’Ospedale S. Vincenzo, Taormina.


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