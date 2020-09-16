Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliera regionale della Puglia:

Franzoso: Nuovo pronto soccorso è un bluff. Il reparto è chiuso. Attive vecchie sale, tra disagi e affollamento”

“Moderno ma inutilizzato. Spazioso ma vuoto. Attrezzato ma indisponibile. Il nuovo pronto soccorso di Taranto, inaugurato precipitosamente da Emiliano, è l’ultimo bluff elettorale del Governatore uscente. Il servizio di pronto soccorso del Ss. Annunziata di Taranto continua a svolgersi nelle vecchie sale, con gente assiepata nei corridoi, tempi di attesa estenuanti, code interminabili. Il nuovo padiglione è inattivo. Inattuato Il trasferimento di personale e strumentazione per l’assenza, tra l’altro, del sistema di climatizzazione”.

Lo dichiara Francesca Franzoso, consigliere regionale a seguito di un sopralluogo, stamattina, nei locali del pronto soccorso di Taranto

“Lo scempio del servizio di pronto soccorso del Ss. Annunziata è rimasto intatto, dopo la passerella elettorale di Emiliano – prosegue Franzoso. La vecchia postazione è ancora lì, purtroppo, brulicante di pazienti, con barelle in fila nei corridoi e il personale sanitario lasciato solo, contro le inadempienze del sistema.

Mentre il nuovo padiglione, moderno e fresco di imballaggio, è desolatamente vuoto, inaccessibile. La fruizione del reparto non è ancora possibile a causa della mancata attivazione, tra altro, del sistema di condizionamento dell’aria. Motivo per il quale la strumentazione medica e diagnostica insieme a tutto il personale non è stato trasferito nella nuova sede. Risultato: tutto come prima.

La fretta di Emiliano di inaugurare un reparto inattivo, dunque, è ascrivibile solo alla causa della propaganda a cui il governatore sta piegando enti e agenzie regionali. Le inaugurazione elettorali di reparti che restano inattivi di cui i cittadini hanno un disperato bisogno, è il punto più basso mai toccato. E soprattutto una vigliaccata contro le fasce sociali che hanno più bisogno di protezione”.