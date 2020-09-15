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Puglia, elezioni regionali: appello da Sinti e Rom ai candidati Per l'affermazione dei diritti delle comunità

16 Settembre 2020
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Di seguito la comunicazione dell’associazione Kethane:

L’associazione che si batte per il riconoscimento dei diritti civili della comunità Rom e Sinti in Italia, lancia un appello ai candidati per le elezioni regionali in Puglia chiedendo di prestare attenzione alla situazione in cui si trova oggi la comunità Rom e Sinti Pugliese, composta da oltre 5.000 membri, resa ancora più grave dall’emergenza Covid-19. 

 

Dijana Pavlović, rappresentante del Movimento Kethane, si rivolge direttamente ai candidati chiedendo interventi, contributi e progetti condivisi con i diretti interessati per raggiungere una società imparziale, onesta, corretta. Chiede inoltre di non ignorare il livello di antiziganismo ancora presente in Italia e di non avere paura di perdere voti dimostrandosi attenti ai bisogni delle minoranze Rom e Sinti. 


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