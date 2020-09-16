È rientrato dalla Calabria dopo aver festeggiato il matrimonio di un collega, scoprendo di essere stato contagiato dal coronavirus. Ad essere risultato positivo un carabiniere di Casarano, che ha eseguito il testo al suo ritorno. Adesso l’intera Compagnia dei carabinieri cittadina è stata sottoposta a tampone, oltre ovviamente agli invitati del festeggiamento in terra calabrese.

Il militare, come sottolinea il Comandante del Nucleo investigativo di Lecce, Francesco Mandia, è stato messo in isolamento e la Asl ha iniziato lo screening completo con tutti i contatti anche i comandanti delle stazioni del Casaranese, che si erano incontrati qualche giorno fa. Il matrimonio infatti risale ai primi di settembre. (leccesette.it)