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È morto Pippo Baudo Aveva 89 anni

16 Agosto 2025
pippo baudo

È morta la tv.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo era nato a Militello Val di Catania il 7 giugno 1936. Da giovanissimo il trasferimento dalla Sicilia a Roma per la passione per lo spettacolo, ben più forte rispetto alla prospettiva di fare l’avvocato.

Pippo Baudo ha mietuto successi per quaranta anni, da Settevoci e Canzonissima in poi. Il più importante presentatore tv italiano negli anni Ottanta, con i successi crescenti al festival di Sanremo e Fantastico e Domenica In, prima del polemico passaggio dalla Rai a Mediaset (seguito dal ritorno alla tv di Stato).

Pippo Baudo era stato anche conduttore radiofonico, autore, anche di brani musicali, e anche attore in alcuni film. Scopritore di una miriade di talenti. Stile, competenza, autorevolezza, semplicità e tante altre caratteristiche ne hanno fatto il numero uno. Insostituibile.

Pippo Baudo è morto a Roma. È uscito di scena di sabato sera. Non poteva essere altrimenti.

Funerali mercoledì alle 16 nel santuario Santa Maria della Stella, a Militello Val di Catania.

Innumerevoli messaggi di cordoglio, a partire da quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di milioni di cittadini. Claudio Baglioni gli ha dedicato dei versi:

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