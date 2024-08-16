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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Caldo: Bari, altri due giorni in codice rosso. Domenica sarà l’unica fra le città campione Bollettino ondate di calore

16 Agosto 2024
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Per la fine della settimana è previsto il crollo termico in gran parte d’Italia, cosa già avvenuta in zone occidentali. Stando al bollettino sulle ondate di calore che prende in esame 27 città campione in tutta Italia il crollo termico non riguarderà Bari. Magari qualche zona interna ed occidentale della Puglia sarà al margine della perturbazione di origine atlantica, chissà. Ma il capoluogo è previsto sia l’unica città campione, fra le 27 in codice rosso per il caldo.

—–

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 16/08/2024 17/08/2024 18/08/2024
.ANCONA Livello3 Livello1 Livello0
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello1 Livello0
.BOLZANO Livello3 Livello1 Livello0
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello1
.CAGLIARI Livello1 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello1
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello3 Livello1 Livello0
.FROSINONE Livello3 Livello1 Livello0
.GENOVA Livello1 Livello0 Livello0
.LATINA Livello3 Livello1 Livello0
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello1 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello1 Livello0
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello1
.PERUGIA Livello3 Livello1 Livello0
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello1 Livello0
.ROMA Livello3 Livello1 Livello0
.TORINO Livello1 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello0
.VENEZIA Livello3 Livello1 Livello0
.VERONA Livello3 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello1 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


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