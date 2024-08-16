Per la fine della settimana è previsto il crollo termico in gran parte d’Italia, cosa già avvenuta in zone occidentali. Stando al bollettino sulle ondate di calore che prende in esame 27 città campione in tutta Italia il crollo termico non riguarderà Bari. Magari qualche zona interna ed occidentale della Puglia sarà al margine della perturbazione di origine atlantica, chissà. Ma il capoluogo è previsto sia l’unica città campione, fra le 27 in codice rosso per il caldo.

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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)