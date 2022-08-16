Sono questi i nomi che circolano dopo la direzione nazionale del partito democratico conclusa in nottata. Naturalmente si attende l’ufficializzazione delle candidature e, come si può notare, questo elenco che pubblichiamo è ancora da completare: ad esempio l’uninominale Camera nei collegi di Andria, Brindisi e Galatina o il quinto candidato nel plurinominale salentino così come variazione indicazioni di candidature al Senato. Ciò verosimilmente dipende dal fatto che di coalizione si tratta e che dunque le candidature nei collegi uninomomali sono indicate anche da alleati del Pd.

Ci sarà anche da tenere conto di eventuali rinunce da qui alla presentazione delle candidature, in programma fra il 21 ed il 22 agosto.

L’elenco citato in sede di proposta di votazione nel corso della direzione nazionale Pd è sostanzialmente questo:

CAMERA

Candidati Pd Puglia

collegio P1: Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Gabriella Grieco;

collegio p2: Marco Lacarra, Anna Maurodinoia, Paolo Lattanzio, Silvia Muolo;

collegio p3: Ubaldo Pagano, Maria Grazia Cascarano, Massimo Moretti, Francesca Irpinia;

collegio p4: Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano, Francesco Rogoli, Anna Toma

Uninominali:

u01(Foggia) Valentina Lucianetti

u02 (Cerignola) Raffaele Piemontese

u03 (Andria) Fabrizio Ferrante

u04 (Molfetta) coalizione

u05 (Bari) Laura Torsi

u06 (Altamura) Nunzia Convertini

u07 (Brindisi) coalizione

u08 (Taranto) Michele Nitti

u09 (Lecce) Sebastiano Leo

u10 (Galatina) coalizione

SENATO

Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani, Loredana Capone

Uninominale

U1 Foggia coalizione

U2 Bari coalizione

U3 Andria coalizione

U4 Taranto-Brindisi Giampiero Mancarelli

U5 Lecce coalizione

—–

Dall’allegato della Gazzetta ufficiale 321/2020:

Collegi uninominali per la Camera dei deputati (Puglia, 10 seggi)

Puglia – U01 Foggia

Accadia

Alberona

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Biccari

Bovino

Candela

Carapelle

Carlantino

Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celenza Valfortore

Celle di San Vito

Chieuti

Deliceto

Faeto

Foggia

Lucera

Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Ordona

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Pietramontecorvino

Rocchetta Sant’Antonio

Roseto Valfortore

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

San Severo

Sant’Agata di Puglia

Serracapriola

Torremaggiore

Troia

Volturara Appula

Volturino

Puglia – U02 Cerignola

Apricena

Cagnano Varano

Canosa di Puglia

Carpino

Cerignola

Ischitella

Isole Tremiti

Lesina

Manfredonia

Mattinata

Monte Sant’Angelo

Peschici

Poggio Imperiale

Rignano Garganico

Rodi Garganico

San Ferdinando di Puglia

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

San Nicandro Garganico

Stornara

Stornarella

Trinitapoli

Vico del Gargano

Vieste

Zapponeta

Puglia – U03 Andria

Andria

Barletta

Bisceglie

Margherita di Savoia

Minervino Murge

Spinazzola

Trani

Puglia – U04 Molfetta

Adelfia

Binetto

Bitetto

Bitonto

Casamassima

Conversano

Corato

Giovinazzo

Molfetta

Monopoli

Palo del Colle

Polignano a Mare

Rutigliano

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Terlizzi

Turi

Puglia – U05 Bari

Bari

Bitritto

Capurso

Cellamare

Modugno

Mola di Bari

Noicattaro

Triggiano

Valenzano

Puglia – U06 Altamura

Acquaviva delle Fonti

Alberobello

Altamura

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Castellaneta

Ginosa

Gioia del Colle

Gravina in Puglia

Grumo Appula

Laterza

Locorotondo

Martina Franca

Mottola

Noci

Palagianello

Palagiano

Poggiorsini

Putignano

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Toritto

Puglia – U07 Brindisi

Brindisi

Carovigno

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Cisternino

Erchie

Fasano

Francavilla Fontana

Latiano

Mesagne

Oria

Ostuni

San Donaci

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Villa Castelli

Puglia – U08 Taranto

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Maruggio

Massafra

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

Puglia – U09 Lecce

Arnesano

Calimera

Campi Salentina

Caprarica di Lecce

Carmiano

Castri di Lecce

Cavallino

Copertino

Galatone

Guagnano

Lecce

Lequile

Leverano

Lizzanello

Martignano

Melendugno

Monteroni di Lecce

Nardò

Novoli

Porto Cesareo

Salice Salentino

San Cesario di Lecce

San Donato di Lecce

San Pietro in Lama

Squinzano

Sternatia

Surbo

Trepuzzi

Veglie

Vernole

Puglia – U10 Galatina

Alessano

Alezio

Alliste

Andrano

Aradeo

Bagnolo del Salento

Botrugno

Cannole

Carpignano Salentino

Casarano

Castrignano de’ Greci

Castrignano del Capo

Castro

Collepasso

Corigliano d’Otranto

Corsano

Cursi

Cutrofiano

Diso

Gagliano del Capo

Galatina

Gallipoli

Giuggianello

Giurdignano

Maglie

Martano

Matino

Melissano

Melpignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Montesano Salentino

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Neviano

Nociglia

Ortelle

Otranto

Palmariggi

Parabita

Patù

Poggiardo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

Salve

San Cassiano

Sanarica

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Scorrano

Seclì

Sogliano Cavour

Soleto

Specchia

Spongano

Supersano

Surano

Taurisano

Taviano

Tiggiano

Tricase

Tuglie

Ugento

Uggiano la Chiesa

Zollino

Collegi plurinominali Camera (Puglia, 17 seggi)

Puglia – P01 (4)

Puglia – U01 Foggia

Puglia – U02 Cerignola

Puglia – U03 Andria

Puglia – P02 (4)

Puglia – U04 Molfetta

Puglia – U05 Bari

Puglia – P03 (4)

Puglia – U06 Altamura

Puglia – U08 Taranto

Puglia – P04 (5)

Puglia – U07 Brindisi

Puglia – U09 Lecce

Puglia – U10 Galatina

Collegi uninominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 5 seggi)

Puglia – U01 Foggia

Accadia

Alberona

Anzano di Puglia

Apricena

Ascoli Satriano

Biccari

Bovino

Cagnano Varano

Candela

Carapelle

Carlantino

Carpino

Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celenza Valfortore

Celle di San Vito

Cerignola

Chieuti

Deliceto

Faeto

Foggia

Ischitella

Isole Tremiti

Lesina

Lucera

Manfredonia

Mattinata

Monte Sant’Angelo

Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Ordona

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Peschici

Pietramontecorvino

Poggio Imperiale

Rignano Garganico

Rocchetta Sant’Antonio

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

San Ferdinando di Puglia

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

San Marco la Catola

San Nicandro Garganico

San Paolo di Civitate

San Severo

Sant’Agata di Puglia

Serracapriola

Stornara

Stornarella

Torremaggiore

Trinitapoli

Troia

Vico del Gargano

Vieste

Volturara Appula

Volturino

Zapponeta

Puglia – U02 Andria

Acquaviva delle Fonti

Alberobello

Altamura

Andria

Barletta

Bisceglie

Canosa di Puglia

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Gioia del Colle

Gravina in Puglia

Grumo Appula

Locorotondo

Margherita di Savoia

Martina Franca

Minervino Murge

Noci

Poggiorsini

Putignano

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Spinazzola

Toritto

Trani

Puglia – U03 Bari

Adelfia

Bari

Binetto

Bitetto

Bitonto

Bitritto

Capurso

Casamassima

Cellamare

Conversano

Corato

Giovinazzo

Modugno

Mola di Bari

Molfetta

Monopoli

Noicattaro

Palo del Colle

Polignano a Mare

Rutigliano

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Terlizzi

Triggiano

Turi

Valenzano

Puglia – U04 Taranto

Avetrana

Brindisi

Carosino

Carovigno

Castellaneta

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Cisternino

Crispiano

Erchie

Faggiano

Fasano

Fragagnano

Francavilla Fontana

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Latiano

Leporano

Lizzano

Manduria

Maruggio

Massafra

Mesagne

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Mottola

Oria

Ostuni

Palagianello

Palagiano

Pulsano

Roccaforzata

San Donaci

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

San Vito dei Normanni

Sava

Statte

Taranto

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Torricella

Villa Castelli

Puglia – U05 Lecce

Alessano

Alezio

Alliste

Andrano

Aradeo

Arnesano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Calimera

Campi Salentina

Cannole

Caprarica di Lecce

Carmiano

Carpignano Salentino

Casarano

Castri di Lecce

Castrignano de’ Greci

Castrignano del Capo

Castro

Cavallino

Collepasso

Copertino

Corigliano d’Otranto

Corsano

Cursi

Cutrofiano

Diso

Gagliano del Capo

Galatina

Galatone

Gallipoli

Giuggianello

Giurdignano

Guagnano

Lecce

Lequile

Leverano

Lizzanello

Maglie

Martano

Martignano

Matino

Melendugno

Melissano

Melpignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Monteroni di Lecce

Montesano Salentino

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Nardò

Neviano

Nociglia

Novoli

Ortelle

Otranto

Palmariggi

Parabita

Patù

Poggiardo

Porto Cesareo

Presicce-Acquarica

Racale

Ruffano

Salice Salentino

Salve

San Cassiano

San Cesario di Lecce

San Donato di Lecce

San Pietro in Lama

Sanarica

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Scorrano

Seclì

Sogliano Cavour

Soleto

Specchia

Spongano

Squinzano

Sternatia

Supersano

Surano

Surbo

Taurisano

Taviano

Tiggiano

Trepuzzi

Tricase

Tuglie

Ugento

Uggiano la Chiesa

Veglie

Vernole

Zollino

Collegi plurinominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 8 seggi)

Puglia – P01 (8)



Puglia – U01 Foggia

Puglia – U02 Andria

Puglia – U03 Bari

Puglia – U04 Taranto

Puglia – U05 Lecce