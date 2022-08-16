Dodi Battaglia ha trascorso un periodo in valle d’Itria. Foto a Locorotondo ed Ostuni. L’artista è stato ricoverato per alcuni giorni nell’ospedale di Castellaneta.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:



Nei giorni scorsi, il cantante e chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia è stato in cura presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale “San Pio” di Castellaneta.

Qualche anno fa Dodi Battaglia è stato testimonial della struttura di Oncologia dell’Ospedale di Castellaneta. Nel 2014, infatti, il musicista visitò i pazienti ricoverati nel reparto, e da allora ha conservato un ottimo rapporto con la direzione e il personale del nosocomio di Castellaneta, oltre che un ricordo estremamente positivo della struttura: in tale circostanza, infatti, il cantante dichiarò di aver trovato l’ospedale di Castellaneta persino più accogliente e meglio organizzato di analoghi centri di alcune grandi città del Nord Italia.

Per questa ragione, quando, nei giorni scorsi, si è presentato un piccolo problema di salute, mentre era in tournée nella vicina Basilicata, Dodi Battaglia si è prontamente messo in contatto con il direttore del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Castellaneta, Dott. Angelo Santo Pepe. Battaglia è stato quindi ricoverato e, risolto efficacemente il problema, è stato dimesso dopo tre giorni. Entro pochi giorni, dopo un breve periodo di riposo e convalescenza consigliatogli dai medici, dovrebbe riprendere la sua attività artistica, senza alcuna conseguenza.