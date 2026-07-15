Di seguito il comunicato:

Ad aprire il viaggio di Porto Rubino Pensa, la prima serata dell’ottava edizione del festival dedicata alle parole, ai racconti e al pensiero, sono state Concita De Gregorio ed Erica Mou, protagoniste di un dialogo tra musica e narrazione.

A seguire, Angelica Bove ha portato sul palco galleggiante del festival il suo universo musicale, mentre la chiusura è stata affidata a Carmen Consoli, che ha conquistato il pubblico di Taranto con uno speciale set esclusivo sull’imbarcazione trasformata per l’occasione in palcoscenico.

Ad accompagnare l’intera serata anche Franco Arminio, che è comparso più volte tra un’esibizione e l’altra con poesie e scritti pensati per questa prima tappa del festival, regalando al pubblico momenti di riflessione e un racconto inedito del paesaggio, delle persone e del Sud.

Il viaggio di Porto Rubino prosegue ora il 16 luglio a Savelletri con Porto Rubino Balla, la serata dedicata all’elettronica e alle contaminazioni sonore che vedrà protagonisti Acid Arab, Dardust, Frenetik e Jolly Mare, per poi approdare il 18 luglio a Otranto con Porto Rubino Canta, insieme a Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/porto-rubino-2025/2702

Si ringraziano: San Marzano Vini, BCC di Locorotondo, Hevò; Radio Capital – radio partner; Rockol – media partner; Legambiente Puglia e Jonian Dolphin Conservation – partner di sostenibilità; VAIA; Programma Sviluppo; Spazio Porto, NURA e Cala Maka; Aseret; RUUN; Rodini Rental System; Maldarizzi Automotiv; Studio Ivan Laveneziana Servizi Immobiliari; Romanazzi Safety Engineering S.r.l.s.; Gibilterra Management;

Si ringraziano inoltre il Comune di Taranto, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Giovanni Gugliotti e i Comuni di Fasano e Otranto.

Evento realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione nell’ambito dell’Accordo per la Coesione Puglia 2021-2027 – Intervento di riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche.