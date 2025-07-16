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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal foggiano alla Murgia occidentale Protezione civile, previsioni meteo

16 Luglio 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 luglio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle aree interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi
cumulati puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale ionica, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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