Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 luglio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle aree interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi
cumulati puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale ionica, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.