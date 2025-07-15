La serata, organizzata in collaborazione con, con il contributo del Comune di Castrignano del Capo e il supporto di Cantine Fiorentino e Caroli Hotels, sarà anche l’occasione per premiare la vincitrice o il vincitore del, rivolto alle scuole superiori sul tema delle migrazioni.sarà a, protagonista di una delle lezioni di, progetto curato da Salvatore Tramacere e Alessandro Toppi nell’ambito della diciannovesima edizione del festival internazionaledi

Discorsi Mediterranei si è trasformato in un vero e proprio spin-off, diventando un festival autonomo dedicato alla riflessione sulle tematiche socio-politiche del Mediterraneo. Organizzata con ARCI Cassandra, con il sostegno del Dipartimento Politiche europee e Cooperazione internazionale della Regione Puglia, la manifestazione si articolerà in altri due appuntamenti principali: il primo si è tenuto a giugno a Specchia e il secondo si terrà in settembre a Patù, oltre all’incontro di Leuca, che rappresenta dunque un punto di incrocio e dialogo con Armonia.

Lunedì 21 e martedì 22 luglio dalle 20:30 in Piazza Castello ad Alessano si alterneranno Noemi Abe, con “Damè. Non si fa” (Bompiani), esordio delicato e potente, che racconta il desiderio e la scoperta del corpo attraverso lo sguardo di una giovane donna cresciuta in una famiglia silenziosa e disgregata e Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), un libro profondo che intreccia autobiografia, riflessione sul mestiere di scrivere e memoria familiare, che riceveranno il Premio Armonia BPER, rispettivamente nelle categorie Debutto 2025 e Scrittura e lavoro culturale (lunedì) e l’autore bestseller di thriller storici Marcello Simoni con “La torre segreta delle aquile” (Newton Compton), e Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), romanzo intimo e tagliente su maternità, senso di colpa e memoria (martedì).

Il festival proseguirà poi a Castrignano del Capo (4 e 5 agosto) con Gabriella Genisi, Vittorio Lingiardi, Giuliana Salvi e Maurizio Mannoni e a Specchia (18 e 19 agosto) con Manuela Maddamma, Michela Ponzano, Chiara Marchelli e Chiara Valerio.

Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto è ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione Narrazioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Strega, Premio Italo Calvino, Fondazione Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, Forum Carta di Leuca – A mediterranean embrace of peace, Tina Lambrini – Casa Comi, Polo Biblio-Museale di Lecce, Diffondiamo idee di valore, Conversazioni sul futuro, Cantina Fiorentino, Geminiano Cozzi Venezia 1765 con il sostegno di Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e BPER Banca e con il contributo dei comuni di Presicce-Acquarica, Alessano, Specchia, Patù, Castrignano del Capo e il supporto di alcuni sponsor privati. Media partner L’Indice dei libri del mese, Radio Peter Pan, RadioVenere, Border Radio, OraComunica e Coolclub.