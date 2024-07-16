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Digithon: le cento startup finaliste ELENCO Oggi la comunicazione

16 Luglio 2024
DigithON2024 Finalisti

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È partito il conto alla rovescia per DigithON 2024 che torna dal 5 al 7 settembre a Bisceglie (BT) con l’edizione n.9. La cittadina pugliese si prepara anche quest’anno ad accogliere centinaia di inventors da tutta Italia per tre giorni di serratissima maratona tra le startup e momenti di confronto e approfondimento sui temi del digitale, a partire dal caldissimo dibattito internazionale sull’Intelligenza Artificiale.

Le 100 startup finaliste sono state annunciate oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera: sul palco delle Vecchie Segherie Mastrototaro avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch e convincere la platea di analisti e investitori, per aggiudicarsi la possibilità di trasformare la propria idea di business in realizzazioni concrete.

Anche quest’anno sono state numerosissime le candidature pervenute, con più di 300 progetti arrivati da nord a sud della penisola, portando l’ecosistema delle startup di DigithON oltre quota 2000, tutte disponibili sul sito www.digithon.it:  un portale nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori.

Da sempre core event della manifestazione, la maratona degli inventors avrà nell’edizione 2024 ancora più spazio, con le ore di competition che passano da 48 a 72. Non solo: gli inventors saranno protagonisti assoluti anche della serata finale in programma il 7 settembre in Piazza Castello, con la proclamazione e la premiazione dei vincitori per la prima volta sul grande palco all’ombra della torre Maestra.

In palio il trofeo DigithON 2024 che porta con sé anche un assegno di € 10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT e altri 15 premi, tra grant economici, promozione, percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre € 50.000. Torna per il secondo anno anche la EY Cup, side competition nata dalla sinergia tra DigithON ed EY dedicata a laureandi e laureati under 30, con focus sull’AI: il progetto prevede un percorso di mentorship di 5 settimane in EY, al fine di aiutare gruppi di giovani a sviluppare prototipi innovativi che saranno presentati e valutati durante la finale della maratona, con un premio in denaro assegnato da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.

Anche per l’edizione 2024 le startup finaliste di DigithON si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dagli NFT alla realtà virtuale e aumentata, e ancora, healthcare, sostenibilità, ePayment e Fintech, educazione, cultura, food e turismo – e arrivano da tutta Italia: 1 dalla Basilicata, 1 dalla Calabria, 6 dalla Campania, 5 dall’Emilia-Romagna, 2 dal Friuli Venezia Giulia, 18 dal Lazio, 23 dalla Lombardia, 1 dalle Marche, 14 dal Piemonte,16 dalla Puglia, 4 Sicilia, 3 dalla Toscana, 2 dal Trentino Alto Adige, 3 Veneto, 1 dall’Umbria.

Il vincitore di DigithON 2024 sarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line; per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2024 #Pioneers.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Invitalia, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i – Bocconi for Innovation, Mint. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, ESA BIC.

In allegato l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

 

 

Nome startup Categoria Città Regione
@ Facile Studiare Media Roma Lazio
@Get-HOMIES Cross Idea Milano Lombardia
Aced sports Artificial Intelligence Roma Lazio
AdCrowd Game & Entertainment Rutigliano Puglia
ALPINVISION srl Cross Idea Baselga di Pinè Trentino-Alto Adige
Auditorium s.r.l. Cross Idea Roma Lazio
Aurea Hub Fintech & ePayments Milano Lombardia
Aurelia Care Salute e Benessere Roma Lazio
Avandra Artificial Intelligence Cava Manara Lombardia
Board Game Social Club Game & Entertainment Quarto Campania
BoostEd AI Artificial Intelligence Roma Lazio
BrailleFly Cross Idea Bologna Emilia-Romagna
Carzaa! (Unicornx srl) Artificial Intelligence Bologna Emilia-Romagna
CheScuola?! Cultura e Education Torino Piemonte
Comestai Salute e Benessere Guidonia Montecelio Lazio
CON4US Artificial Intelligence Bergamo Lombardia
CONGEN Salute e Benessere Roma Lazio
Coom Friendly Game & Entertainment Soriano Calabro Calabria
Cultipharm SRL Food e Agricoltura Guidizzolo Lombardia
Dai Dai! Salute e Benessere Milano Lombardia
DatAIMed Artificial Intelligence Trana Piemonte
Deempact Fintech & ePayments Padova Veneto
Dreamstruder 2.0 Industry 4.0 Rutigliano Puglia
Dymension Space Industry 4.0 Altamura Puglia
EKO S.r.l. Game & Entertainment Palermo Sicilia
èlevit Industry 4.0 Bologna Emilia-Romagna
Emerald Cross Idea Scandicci Toscana
Enveasy Artificial Intelligence Roma Lazio
ENVISOFT Food e Agricoltura Matera Basilicata
Evenn Fintech & ePayments Roma Lazio
Evvu Internet of Things Noci Puglia
FAST Aerospace Srl Industry 4.0 Milano Lombardia
Feeky Fekky Salute e Benessere Bari Puglia
Fidelis Industry 4.0 Capo d’Orlando Sicilia
Floweat Salute e Benessere Roma Lazio
FOODOC® Artificial Intelligence Altidona Marche
Frida Salute e Benessere Messina Sicilia
FUFI, Future Finance Cultura e Education Virle Piemonte Piemonte
Gofood eCommerce & Logistics Palermo Sicilia
Grateful Srl SB Media Roma Lazio
GreenWall Research Cross Idea Macerata Campania Campania
GrowMate Food e Agricoltura Ceccano Lazio
Heartfelt Edge Studio Game & Entertainment Forlì Emilia-Romagna
Holo Fintech & ePayments Milano Lombardia
Human Garden Industry 4.0 Viterbo Lazio
Husky Artificial Intelligence Cellatica Lombardia
i-pit Artificial Intelligence Bari Puglia
iammi Artificial Intelligence San Zeno Naviglio Lombardia
Incentivato Artificial Intelligence Monza Lombardia
Innovate Salute e Benessere Latina Lazio
INVESTETF srl Fintech & ePayments Bari Puglia
IrisCheck Salute e Benessere Udine Friuli-Venezia Giulia
KaskoPay Fintech & ePayments Palo del Colle Puglia
LANDSIGHT SRL Artificial Intelligence Salerno Campania
Lemons in the room Augmented & Virtual Reality Firenze Toscana
Lexygraph AI Artificial Intelligence Roma Lazio
Locus Media Molfetta Puglia
LOKI s.r.l. Artificial Intelligence San Sebastiano da Po Piemonte
MAATBRIC Food e Agricoltura Bergamo Lombardia
MioGarage Cross Idea Scafati Campania
MyBiznet Cross Idea Bari Puglia
MyOrango Cross Idea Torino Piemonte
Ganiga Innovation Artificial Intelligence Bientina Toscana
Nove81 lab Cross Idea Bergamo Lombardia
OASI Società Benefit srl Augmented & Virtual Reality Milano Lombardia
ORGANOIDS FACTORY LAB (OFL) Salute e Benessere Salerno Campania
Owls Artificial Intelligence Torino Piemonte
Pharme Salute e Benessere Roma Lazio
Photon Solar Systems Industry 4.0 Torino Piemonte
PivoFit Artificial Intelligence Cervignano del Friuli Friuli-Venezia Giulia
Planeo Turismo Trani Puglia
Plantvoice srl sb Food e Agricoltura Bolzano / Bozen Trentino-Alto Adige
Printopia Industry 4.0 Trevignano Veneto
Privacy Federation Srl SB Cross Idea Milano Lombardia
Project AI Artificial Intelligence Cusago Lombardia
Proposal Coach Turismo Milano Lombardia
Qmmunity Cross Idea Legnano Lombardia
Referi Artificial Intelligence Torino Piemonte
ReNow Energy Cross Idea Cumiana Piemonte
Safedrop eCommerce & Logistics Boretto Emilia-Romagna
Sestre Salute e Benessere Trinitapoli Puglia
Silicon Plan Artificial Intelligence Caserta Campania
Spark-e Turismo Milano Lombardia
StrategiX Artificial Intelligence Bitonto Puglia
STUDENTLINK Cultura e Education Castellaneta Puglia
Supernova Industries Industry 4.0 Sammichele di Bari Puglia
Talkkit Cultura e Education Torino Piemonte
Tangible Tech Artificial Intelligence Caselette Piemonte
Tralevie eCommerce & Logistics Padova Veneto
Tutornow Cultura e Education Lomazzo Lombardia
U-Work Cultura e Education Terni Umbria
Ubiquitous Internet of Things Roma Lazio
Uchi Rent Cross Idea Torino Piemonte
UNICORN Salute e Benessere Bari Puglia
Visidea Artificial Intelligence Alessandria Piemonte
VoiceMed Salute e Benessere Roma Lazio
VOLTAAGE.IO Artificial Intelligence Torino Piemonte
Voyxa Artificial Intelligence Milano Lombardia
Weply Cross Idea Seregno Lombardia
Why Only White Augmented & Virtual Reality Samarate Lombardia

 

 


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