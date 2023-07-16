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Alga tossica: livelli molto abbondanti in zone di mare nel leccese e nel brindisino Arpa Puglia, rilevazioni 1-15 luglio

16 Luglio 2023
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La notizia è stata diffusa da Brindisi report.

Alga tossica. Porto Badisco ha una concentrazione molto abbondante, stando ai dati Arpa Puglia 1-15 luglio, ed il sindaco di Otranto ha disposto il divieto di balneazione. La Forcatella prima casa bianca e Torre Canne di fronte al faro, nel brindisino, a loro volta, hanno fatto registrare livelli molto abbondanti di Ostreopsis ovada (l’alba tossica appunto) con densità rispettivamente di 112161 e 220110 cellule/litro.

Livello abbondante a Lido Trullo, Bari.

Modesto a Bisceglie.

Scarso ad Apani, Giovinazzo, Leporano e Torre Columena.

Assente a Mattinata, Molfetta, Mola di Bari, Monopoli, San Cataldo, Ugento e Vieste.

 

 


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