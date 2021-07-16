La notte, in Puglia, ha fatto registrare temperature in calo anche di dieci gradi rispetto a due notti fa. Castel del Monte 17 gradi, Martina Franca 19, per ciò che riguarda alcune fra le località più fredde della regione. Cerignola 20, tutto ciò intorno alle quattro.

Avvisaglie di ciò che, stando alle previsioni, ci attende per la fine settimana. Più fresco e possibili temporali da stasera in zona garganica per poi estendersi alle altre zone della regione, con corredo di possibili grandinate.

Nel centro dell’Europa, fra Belgio, zona olandese del Limburgo, Lussemburgo e parte occidentale della Germania, il maltempo si è tramutato in devastazione. Le alluvioni hanno provocato almeno 67 morti e cento feriti. Il nostro governo ha disposto aiuti.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

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