Pioggia nella notte, dal foggiano al Salento. Fra le città capoluogo solo Brindisi, fino alle sei, non è stata bagnata. Oggi peraltro è giornata di codice arancione per mezza Puglia, in tema di maltempo. Il meteo è caratterizzato anche da un calo considerevole delle temperature, anche sette-otto gradi in meno rispetto ai giorni del caldo.