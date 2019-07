Bari: inaugurata ciclofficina sociale

Di seguito il comunicato:

Casa delle Culture ha tagliato il nastro di un nuovo spazio partecipato alla presenza dell’Assessora al Welfare Francesca Bottalico e il Presidente del Municipio 3 Nicola Schingaro! Il quartiere San Paolo e la città di Bari hanno una nuova ciclofficina sociale. Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di ciclomeccanica, che partirà il 23 Luglio e si terrà ogni Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00! Gli amici di Velo Service porteranno le loro maestranze e insegneranno a ospiti di Casa delle Culture e a chiunque vorrà partecipare, a capire meglio il mondo della bicicletta, e a ripararle. La mattinata si è chiusa con la degustazione di un aperitivo etnico preparato dai nostri ragazzi sotto la guida di Ana Estrela! Ringraziamo inoltre gli amici di Su2pedali – Gruppo Phoenix e Gerardo Luigi Colletta per essere venuti a trovarci condividendo questo momento con tutti noi!

Per info e iscrizioni al laboratorio casadelleculture@coopcaps.it 0805312441