rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

La solidarietà al sindaco di Ruvo di Puglia che ha denunciato intimidazioni Pasquale Chieco

16 Giugno 2026
FB IMG 1781611238395

Scrive Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia:

Nei giorni scorsi io e i miei familiari siamo stati vittime di intimidazioni ad opera di persone senza volto.

Dopo i primi, necessari accertamenti, le forze dell’ordine ritengono ci sia un collegamento con la mia attività amministrativa.

Di qualunque cosa si tratti, la cosa che mi sento di dire in questo momento è che un Sindaco, quando indossa la fascia, giura di rappresentare la sua comunità e di agire con lealtà e fedeltà ai principi e ai valori della Costituzione.

In questo non c’è niente di eroico, non c’è alcuna sfida.

C’è semmai qualcosa di più forte, un vincolo al quale non ci si può sottrarre: il dovere di operare sempre ed esclusivamente per il bene e nell’interesse della collettività.

È una strada mai semplice e a volte finanche rischiosa che però gli uomini e le donne delle Istituzioni non possono che percorrere fino in fondo. E io, con tutti i miei limiti, sono irrevocabilmente un uomo delle Istituzioni supportato dallo Stato in tutte le sue funzioni (dalla Magistratura, alla Prefettura ai Carabinieri) e sostenuto da una meravigliosa famiglia unita e solidale anche nei momenti più difficili.

Visto lo stato delle indagini non mi è possibile aggiungere altro, ma ho ritenuto necessario e doveroso darvene notizia.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Molfetta: omicidio nella notte, ucciso 23enne Indagano i carabinieri

Screenshot 20260616 113343

Taranto, traffico urbano: che mattinata con i lavori in corso E un'auto incendiata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione