Di seguito il comunicato:

Il suo racconto: “140 metri quadri: è questa la superficie del negozio che inizialmente gestivo sotto la direzione di mio padre, Francesco”. È con questo ricordo che il Cavaliere del Lavoro e presidente del Gruppo e della Fondazione Megamark Giovanni Pomarico, ha iniziato la sua lectio magistralis, presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo dell’università di Bari Aldo Moro, durante la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità.

“Questo riconoscimento – ha proseguito Pomarico – conferma che siamo sulla strada giusta. Ma quest’ultima si può percorrere solo con le persone: senza di loro si brancola nel buio. Investire nella formazione, costruire squadre solide e coese, è la risposta alla turbolenza di un mercato in continuo cambiamento. Chi sa ascoltare i propri consumatori – ha ricordato Pomarico – ha già un vantaggio perché il mercato è come un grande libro che va letto ogni giorno.”

Fondatore e presidente del Gruppo e della Fondazione Megamark, Pomarico è stato insignito per il suo straordinario contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, nonché per il suo esempio di leadership etica e lungimirante.

La motivazione approvata dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa recita:

“Per la sua straordinaria capacità di coniugare innovazione, governance e sostenibilità, Giovanni Pomarico rappresenta un modello esemplare di imprenditore visionario, capace di trasformare il settore della distribuzione moderna nel Mezzogiorno attraverso strategie pionieristiche e un approccio gestionale lungimirante. Ha ridefinito gli standard del commercio organizzato, coniugando crescita economica e responsabilità sociale e promuovendo modelli di business etici e inclusivi. Attraverso una governance solida e innovativa, ha saputo creare un sistema imprenditoriale basato sulla trasparenza, sulla valorizzazione del capitale umano e sulla tutela dei diritti dei lavoratori. La sua leadership ha favorito non solo lo sviluppo delle imprese locali, ma anche il rafforzamento della cultura d’impresa, con un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale del Sud Italia. Il suo impegno per la sostenibilità si riflette inoltre nell’attenzione costante alla comunità e ai suoi bisogni, attraverso la Fondazione Megamark e numerosi progetti di welfare aziendale, inclusione sociale e supporto alle fasce più deboli. Il suo operato incarna perfettamente i principi di innovazione responsabile e crescita sostenibile, valori centrali del Corso di Laurea Magistrale in Innovazione, Governance e Sostenibilità”.

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Il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, nato ad Andria nel 1944, è il presidente del Gruppo Megamark, realtà leader nella distribuzione moderna nel sud Italia con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Lazio con oltre 15mila collaboratori tra rete diretta e franchising.

Tra i protagonisti dello sviluppo della distribuzione moderna nel Mezzogiorno, il cavalier Pomarico inizia il suo percorso nella bottega di famiglia dove, sin da giovane, matura un approccio al lavoro che integra qualità e attenzione al cliente.

È il 1975 quando apre a Barletta il suo primo supermercato per poi inaugurarne rapidamente altri ad Andria, Corato, Molfetta e Bari. Negli anni la rete si sviluppa con nuovi punti vendita in gran parte del sud Italia anche con un’importante rete di imprenditori in franchising. Un percorso di crescita imprenditoriale che, sin dalle origini, pone al centro l’attenzione alle persone, al sociale e ai territori in cui l’azienda è presente, e che nel 2005 trova riconoscimento nella nomina a Cavaliere del Lavoro conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Fin dagli anni Ottanta, Pomarico coglie il valore strategico della logistica, avviando un percorso che conduce il Gruppo a contare oggi su nove piattaforme per circa 130mila metri quadri complessivi; alla crescita logistica si affianca quella dell’assortimento dei prodotti che, negli anni Novanta, beneficia dell’associazione del Gruppo Megamark alla centrale di acquisto Selex con il contestuale ingresso di migliaia di prodotti a marca commerciale nei punti vendita, oltre che di Megamark nella galassia di EMD, la più grande centrale d’acquisto a livello europeo.

Lo sviluppo di Megamark, negli oltre cinquant’anni di storia, è accompagnato dalla grande attenzione del cavalier Pomarico alle persone, con politiche di welfare a sostegno dei collaboratori e delle loro famiglie. Nel 2000 crea la Fondazione Megamark per supportare dipendenti in difficoltà economiche per motivi di salute e dare concretezza ai valori e alla responsabilità sociale dell’azienda. Tra i progetti più importanti, il bando ‘Orizzonti solidali’ (nato nel 2012 per sostenere il terzo settore pugliese nello sviluppo di iniziative in ambito sociale, sanitario, culturale e ambientale) e il concorso letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’ (nato nel 2016 e destinato alle opere prime di narrativa italiana). Numerose le iniziative sviluppate per il benessere dei dipendenti e dei loro familiari; tra le tante, un mese in più di maternità rispetto alle normative per le mamme e giorni di ferie extra per i neopapà, borse di studio per i figli dei dipendenti più meritevoli nei risultati scolastici, viaggi studio all’estero per perfezionare la lingua inglese e l’acquisto dei libri di testo.

Il percorso del cavalier Pomarico racconta un modello aziendale in cui crescita economica, radicamento territoriale e responsabilità sociale procedono all’unisono, offrendo l’esempio di impresa impegnata anche nella crescita del benessere nelle comunità che la ospitano.