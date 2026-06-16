Di seguito il comunicato:

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati

alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto

2026. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Commissario Straordinario

Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le

Politiche di Coesione, Tommaso Foti, per l’attenzione e il costante supporto assicurato al

progetto strategico per Taranto, la Puglia e l’intero Paese.

Con questo nuovo stanziamento, la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere

infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro, a conferma della fiducia riposta dal Governo

nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e della volontà di accompagnare fino in fondo

il percorso di preparazione dei Giochi.

Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione

urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio di Taranto e della Puglia.

Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026,

ha dichiarato: “Questo nuovo stanziamento conferma concretamente la volontà del Governo di

accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi del Mediterraneo e

consentirà di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati

a lasciare un’eredità duratura al territorio. Proseguiremo con determinazione nel rispetto del

cronoprogramma, affinché Taranto e l’intero territorio possano presentarsi all’appuntamento

del 2026 con infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza di un grande evento internazionale”.