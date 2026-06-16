Di seguito il comunicato:
Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati
alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto
2026. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le
Politiche di Coesione, Tommaso Foti, per l’attenzione e il costante supporto assicurato al
progetto strategico per Taranto, la Puglia e l’intero Paese.
Con questo nuovo stanziamento, la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere
infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro, a conferma della fiducia riposta dal Governo
nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e della volontà di accompagnare fino in fondo
il percorso di preparazione dei Giochi.
Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione
urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio di Taranto e della Puglia.
Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026,
ha dichiarato: “Questo nuovo stanziamento conferma concretamente la volontà del Governo di
accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi del Mediterraneo e
consentirà di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati
a lasciare un’eredità duratura al territorio. Proseguiremo con determinazione nel rispetto del
cronoprogramma, affinché Taranto e l’intero territorio possano presentarsi all’appuntamento
del 2026 con infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza di un grande evento internazionale”.