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Apricena, la prima in Italia ad intitolare una strada a Silvio Berlusconi: cambia nome via Modena Delibera della giunta comunale

16 Giugno 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Potenza, sindaco di Apricena:

Apricena, la prima città in Italia a intitolare una via al presidente Silvio Berlusconi

Come comunità nazionale abbiamo appena assistito al tripudio di affetto nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del Lutto Nazionale dopo la scomparsa nella giornata di lunedì.

La nostra Città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e Presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato.

La Giunta comunale da me presieduta, infatti, ha appena deliberato la reintitolazione dell’attuale “Via Modena” in “Via Silvio Berlusconi”, ed appena possibile procederemo con una cerimonia pubblica in cui sarà ufficialmente intitolata questa strada al Cavaliere Berlusconi.

 

 

 

 

 

 

 

 


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