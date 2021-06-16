Niente ministro che in tv dà il codice per accedere alle tracce dello scritto. Soprattutto, niente scritto. Per il secondo anno consecutivo l’esame di Stato si svolge con il condizionamento delle prescrizioni per il contrasto al corona virus.

Si svolge solo la prova orale, con il colloquio fra la commissione d’esame ed il candidato che deve anche produrre un elaborato su un argomento specifico precedentemente assegnatogli dal consiglio di classe. Il candidato deve arrivare un quarto d’ora prima della prova alla quale è ammesso un testimone.

Autocertificazione e mascherina, la quale mascherina viene tolta solo durante la discussione da pardel candidato che è a due metri di distanza dalla commissione.

Esami di maturità da oggi per circa 540mila italiani e fra essi 39494 studenti in Puglia, con 980 commissioni d’esame impegnate nella regione. Si inizia alle otto e mezza. Forza ragazzi che è una delle cose più belle ed indimenticabili di tutta la vita.

(foto: repertorio)