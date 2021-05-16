La Puglia si conferma il luogo dei sogni dei promessi sposi di tutto il pianeta. Ricchi ereditieri, star di Hollywood e campioni dello sport negli ultimi anni hanno scelto le località più suggestive del tacco d’Italia per pronunciare il fatidico “sì”. E dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, sarà la volta di Stefano Sensi, centrocampista della Nazionale e dell’Inter, fresco vincitore dello scudetto, e della modella brindisina Giulia Amodio. Stando a quanto rivelato nelle scorse settimane dalla futura sposa, data delle nozze il 29 maggio.

Di Francesco Santoro:



(foto: tratta da profilo Instagram)