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Martina Franca: una commemorazione dei morti per il corona virus, la propone un gruppo di cittadini Installazione di un'iscrizione nella piazza dei Caduti

16 Maggio 2021
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Il gruppo martinesi.it propone un’installazione. Quella, cioè, di un’iscrizione commemorativa dei cittadini di Martina Franca deceduti per il corona virus. Decine di persone dall’inizio della pandemia.

Stamattina si è svolta una riunione dei partecipanti al gruppo per dettagliare la proposta: l’idea da proporre al Comune è quella di individuare in piazza Vittorio Veneto, dedicata ai Caduti, uno spazio per installare l’iscrizione.

Va ricordato che il 25 gennaio l’associazione Amici di padre Pio aveva chiesto all’amministrazione comunale di prevedere l’insediamento di un albero commemorativo delle vittime del corona virus.

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