La valutazione finale prima delle riaperture, stasera in cabina di regia da parte del presidente del Consiglio, parte da questi indicatori. Indice di contagio, regione per regione, secondo quanto accaduto fra il 4 e il 10 maggio. Report ministero della Salute-Iss. Il decreto presidenziale non prescinde da ciò, ovviamente. È il criterio per.le riaperture (o le richiusure) nelle varie zone del Paese. Ora e di settimana in settimana.

Tre situazioni da tenere sotto controllo, attualmente: Molise, Umbria e Lombardia.

In quanto alla Puglia, questi gli indicatori della settimana: 4,52 su centomila abitanti, incidenza considerata intermedia-bassa. Indice di trasmissibilità 0,72. Trend settimanale dei casi in calo. Valutazione dell’aumento di trasmissione e attuale impatto Covid19 sui servizi assistenziali: bassa (in evoluzione). Resilienza dei servizi territoriali: 0 allerte segnalate.