Di seguito il comunicato:

Spettacoli nei teatri, laboratori creativi ed eventi corali nelle piazze, arti circensi negli chapiteaux. Bari e Molfetta sono le prime due città ad accogliere le creature fantastiche: il tema della XXVIII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio. Un programma che prosegue poi a Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia.

La rassegna da 28 anni porta in Puglia le più importanti compagnie di teatro ragazzi della scena nazionale e internazionale, tra attesi debutti e produzioni di successo pensate per tutte le età. Con l’ambiziosa idea di non essere semplicemente un festival per l’infanzia ma di diventare un festival dell’infanzia, che dal teatro di figura alla narrazione, dal teatro di animazione al teatro d’autore, si fa protagonista principale di una fitta programmazione dedicata al pubblico di ragazzi e delle loro famiglie.

Seguiranno poi Teatri, parchi, piazze e luoghi storici ad animarsi per tutto il mese di maggio e oltre con un cartellone di più di 70 eventi, che includono proposte con un biglietto a partire da 5 euro e alcune gratuite.

Ad accompagnare questa edizione del festival è l’opera La niña azul y sus perros dell’artista cileno Guillermo Lorca García-Huidobro, noto per le sue creazioni pittoriche di grande impatto visivo e la sua straordinaria tecnica realistica.

L’inaugurazione con Emma Dante al Piccinni, spettacoli nei teatri e il Corteo a Bari

Emma Dante, regista che ha saputo dare contemporaneità a favole che affondano le radici nell’antico, inaugura gli appuntamenti teatrali a Bari. Domenica 11 maggio al Teatro Piccini in scena uno dei suoi capolavori dedicati alle nuove generazioni: Il canto della sirena, liberamente ispirato a un racconto che ha affascinato intere generazioni, ‘La sirenetta’ di Hans Christian Andersen, inserito nell’ambito della Stagione Teatrale del Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture.

A sostegno del settore del Teatro Ragazzi, si conferma la sinergia con Puglia Culture in particolare con la rassegna Puglia Showcase Kids 2025: aumentano così le occasioni per la valorizzazione delle produzioni di teatro rivolte al pubblico di nuove generazioni e la promozione di scambi artistici anche sulla scena internazionale. Il Maggio all’infanzia vede collaborazioni internazionali come quella ormai consueta con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, grazie al quale nell’anno dello scambio culturale in Italia e Corea 2024-2025 viene messo in scena il primo giugno al Teatro Kismet lo spettacolo che riporta suoni e movimenti della Corea, combinando strumenti tradizionali coreani e danze spettacolari con movimenti rotatori del ‘sangmo’, cappello tradizionale con nastro. L’Opificio per le arti di Bari ospita poi con l’onirico Dreamborn della compagnia La Luna nel pozzo il 14 maggio e Anima, caprae et lupus il 15 maggio, creazione conclusiva del trittico di Piera Gianotti Rosenberg dedicato alla figura della capra e alla coesistenza tra arte e agricoltura. Alla Casa di Pulcinella in scena il 14 maggio Canzoni per uno spettacolo che non esiste, dove Molla e Gigi Carrino uniscono improvvisazione e musica. Evento immancabile e tanto atteso è il Corteo del Maggio: per le strade della città il 13 maggio sfilano bambini, studenti e adulti in una colorata e allegra parata che non mancherà di coinvolgere i passanti con le musiche e l’animazione di Bembè arti musicali e performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo.

Gli chapiteaux di MagdaClan

Eventi di punta sono gli spettacoli di circo contemporaneo: la compagnia torinese MagdaClan allestisce il suo suggestivo tendone al parco Baden Powell di Molfetta dal 2 all’11 maggio e nel piazzale del Teatro Kismet di Bari dal 15 al 25 maggio. Si crea così una relazione unica con lo spazio urbano, il pubblico, le comunità locali e le istituzioni, come già avvenuto in più di 130 città, con produzioni messe in scena nei principali festival di settore e nei teatri. Tra acrobazie mozzafiato e comicità da clownerie, saranno proposte in più fasce orarie quattro imperdibili creazioni collettive di circo contemporaneo: Eccezione, Amore Pony, MagdaCabaret e Balls don’t lie.

La vetrina degli spettacoli a Molfetta

L’offerta della vetrina teatrale del Maggio quest’anno si concentra dunque a Molfetta – e in parte a Bari e Ruvo – con produzioni proposte a un nutrito gruppo di operatori del settore che giungono appositamente in Puglia per incontrare le compagnie esordienti e visionare nuovi lavori da programmare nelle prossime stagioni teatrali in tutta Italia.

Gli appuntamenti in teatro partono il 15 maggio sul palco della Cittadella degli artisti, dove saranno in scena Ho perso il filo, poetica e divertente storia di amicizia tra Berto, Rosa e un piccolo baco da seta, Bruno, e La Burla, comicità e giocoleria si uniscono all’interno di uno strambo negozio di giocattoli. Dal 16 maggio anche lo spettacolo prodotto da Teatri di Bari e Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con Inti Fare un fuoco di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, ambientato durante la corsa all’oro nello Yukon, il danzatore Alessandro Nosotti e il suo dialogo scenico con una palla gigante in Emotus, Cosa hai in testa?, spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2024 che racconta con delicatezza le emozioni, il racconto di crescita Quando diventerò piccolo, i personaggi in maschera di Arlecchino e lo spettacolo Terra, con la sua analogia tra il ciclo di vita umano e il ciclo di vita di un corpo celeste.

Sul palco del Teatro Don Bosco si potrà assistere all’adattamento teatrale dei racconti di integrazione nati dalla penna di Bakary Diaby, C’era una volta l’Africa, alla curiosa amicizia tra un bambino e un anziano Einstein in Albert ed io, a Circo Miranda con il suo punto di vista alternativo su La tempesta di Shakespeare e Anapoda che gioca con i miti e mostri interiori dell’uomo. Tre gli spettacoli in programma sul palco dell’Auditorium del Teatro Madonna della Rosa: in KISS, storia di un bacio perduto e ritrovato, il pubblico sarà portato ad attivare l’immaginazione inseguendo la scia multiforme dell’amore; fantasia che non manca anche alla protagonista di Anna dai capelli rossi, capace di vedere il mondo diversamente dagli adulti.

A Molfetta un omaggio a Don Peppe Diana che ripercorre le vicende che si svolgono attorno al suo omicidio da parte della camorra: Non è stata la mano di Dio, messo in scena all’Ospedaletto dei Crociati dalla Compagnia dei Cipis.

È previsto uno spazio dove i più piccoli potranno lasciare libera la creatività, ovvero l’atteso appuntamento con i Manifestini del maggio: bambine e bambini realizzeranno l’11 maggio a Molfetta i colorati disegni che abbelliranno gli spazi del festival.

La programmazione nei teatri prevede un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, mentre quelli chapiteaux di MagdaClan hanno un costo di 5 e 7 euro. Prevendite disponibili al botteghino dei teatri, all’infopoint nel Parco urbano Baden Powell di Molfetta, nei luoghi degli spettacoli un’ora prima e online sul circuito Vivaticket.com.

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, di Puglia Culture, Istituto Culturale Coreano in Italia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia in collaborazione con la Compagnia La luna nel letto.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani) e TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).