Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato il Protocollo d’intesa tra Regione e Federmanager Puglia per “attività di promozione e presentazione dei vari Bandi e Avvisi che saranno pubblicati in attuazione del PO Fesr 2021-2027”.

L’Associazione Federmanager s’impegna a promuovere presso i propri iscritti la divulgazione di eventi e avvisi e qualsivoglia iniziativa editi dalla Regione tramite convegni, workshop e tavole rotonde da tenersi in Puglia.

Regione e Federmanager s’impegnano a condividere informazioni concernenti le rispettive proposte in favore delle imprese pugliesi con particolare riferimento a specifici comparti produttivi in fase di individuazione.

Federmanager fornirà ai propri associati quanto segue : valorizzazione e costituzione di Team di lavoro finalizzati a proposte di implementazione dei progetti della Regione, facilitare gli incontri tra manager e esperti con le aziende, soprattutto piccole e medie imprese, per la diffusione della cultura manageriale, anche attraverso convegni e seminari, sviluppare aggiornamenti professionali per i manager sulle nuove tecnologie oggetto degli Avvisi/Bandi indetti dalla Regione Puglia.

L’Associazione Federmanager Puglia dovrà procurare. al Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico pubblico e delle aree di crisi della Regione, informazioni su specifici settori produttivi o società di interesse, con riferimento ad azioni messe in opera dal medesimo Comitato e potrà fornire , altresì, approfondimenti per il processo di trasformazione delle imprese d’Apulia.

Il Protocollo non comporta oneri finanziari a carico della Regione e avrà una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.