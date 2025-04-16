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Regione Puglia: intesa con Federmanager Giunta

16 Aprile 2025
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato il Protocollo d’intesa tra Regione e Federmanager Puglia per “attività di promozione e presentazione dei vari Bandi e Avvisi che saranno pubblicati in attuazione del PO Fesr 2021-2027”.

L’Associazione Federmanager s’impegna a promuovere presso i propri iscritti la divulgazione di eventi e avvisi e qualsivoglia iniziativa  editi dalla Regione tramite convegni, workshop e tavole rotonde da tenersi in Puglia.

Regione e Federmanager s’impegnano a condividere informazioni concernenti le rispettive proposte in favore delle imprese pugliesi con particolare riferimento a specifici comparti produttivi in fase di individuazione.

Federmanager fornirà ai propri associati quanto segue : valorizzazione e costituzione di Team di lavoro finalizzati a proposte di implementazione dei progetti della Regione, facilitare gli incontri tra manager e esperti con le aziende, soprattutto piccole e medie imprese, per la diffusione della cultura manageriale, anche attraverso convegni e seminari, sviluppare aggiornamenti professionali  per i manager sulle nuove tecnologie oggetto degli Avvisi/Bandi indetti dalla Regione Puglia.

L’Associazione Federmanager  Puglia dovrà procurare. al Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico pubblico e delle aree di crisi della Regione, informazioni su specifici settori produttivi o società di interesse, con riferimento ad azioni messe in opera dal medesimo Comitato e potrà fornire , altresì, approfondimenti per il processo di trasformazione delle imprese d’Apulia.

Il Protocollo  non comporta oneri finanziari a carico della Regione e avrà una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.


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