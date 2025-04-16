Di seguito il comunicato:

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, dopo la tappa di Brindisi, tornerà, dopo tre anni dall’ultima sosta, a Taranto dove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese dal 16 al 22 aprile.

Anche a Taranto, settima tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Attesi a Taranto il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti (in attesa di conferma).

Nave Amerigo Vespucci, nominata chiesa giubilare, parteciperà ai sentiti Riti della Settimana Santa di Taranto con il seguente programma:

Giorno 17 aprile:

– dalle 08.00 alle 10.00 a bordo di Nave Amerigo Vespucci i nocchieri effettueranno l’operazione di imbroccamento dei pennoni” in segno di lutto nel rispetto della Passione di Cristo (i pennoni verranno rimossi dalla posizione “in croce” ed inclinati sul piano verticale in senso opposto).

– Dalle ore 19.00 circa verrà celebrata presso la Cappella San Leonardo al Castello Aragonese la Santa Messa in “Coena Domini” al termine della quale verrà portato processionalmente il Santissimo Sacramento che sarà riposto nell’Altare della Riposizione allestito a bordo del Vespucci.

– Dalle ore 20.00 circa processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella San Leonardo all’Altare della Riposizione allestito a bordo del Vespucci.

– Dalle ore 21.00 circa passaggio a bordo di Nave Amerigo Vespucci (cassero) delle Poste della confraternita del Carmine.

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, allestita al Castello Aragonese, ospiterà una serie di appuntamenti: il seminario “AMAN” “Alliance of Mediterranean News Agencies” dedicato ai Giochi del Mediterraneo, l’attesa manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino Mediterraneo che nel 2026 si svolgerà a Taranto; il seminario “Il volo suborbitale e lo Spazioporto nazionale: sviluppi e prospettive future“, organizzato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che approfondirà il tema della realizzazione di uno spazioporto nazionale, destinato a diventare un centro cruciale per le operazioni spaziali italiane e internazionali (aperto alla stampa); il panel “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche“ a cura del Ministero per le Disabilità.

A Taranto tornerà il consueto appuntamento con il Talk ANSA, media partner del Tour Mediterraneo Vespucci, dal titolo “La Puglia incontra l’Amerigo Vespucci, l’eccellenza italiana si racconta a Taranto”, trasmesso in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci.

Si terrà al Villaggio IN Italia anche la premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato al concorso “Il mare è …” che rientra tra le iniziative legate alla Giornata del Mare dedicata quest’anno al mondo subacqueo. (aperto alla stampa)

Giorno 19 alle ore 19.30 presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia, proiezione del film “Il Comandante” (evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it)

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci : coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione.

Il Villaggio IN Italia sarà aperto al pubblico (ingresso libero presso Piazza Castello, senza prenotazione)

Il 17 aprile dalle 8:30 alle 20:30; il 18 aprile dalle 9:30 alle 17:30; il 19 aprile dalle 9:30 alle 22:30; il 20 aprile dalle 12:30 alle 22:30 e il 21 aprile dalle 9:30 alle 22:30.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

La RAI, media partner del Tour Mondiale, è al fianco del Tour Mediterraneo con un palinsesto speciale. Presente a Taranto anche Rai Radio 1 con “Radio di bordo”.

Il Villaggio IN Italia di Taranto del Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci è reso possibile grazie al sostegno di: Giochi del Mediterraneo, Main Sponsor; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri e Renexia, Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione AIOM-SIRM, Partner Scientifici.

(foto: repertorio)