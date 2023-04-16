Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 12,30. Il Lecce che vede pericolosamente avvicinarsi la terzultima posizione ha necessità di allontanarsene in un confronto diretto di bassa classifica nel campionato di calcio di serie A.
Pallacanestro maschile serie A: alle 17 si disputa Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari per rinverdire recenti fasti ma soprattutto ai pugliesi serve per consolidare la posizione playoff.
Calcio serie C girone C, penultima giornata della stagione regolare: fra le partite odierne Audace Cerignola-Latina, Catanzaro-Foggia, Fidelis Andria-Avellino, Monterosi Tuscia-Taranto, Pescara-Monopoli, Virtus Francavilla Fontana-Az Picerno. Inizio ore 17,30.
Serie D girone H: fra le gare in programma oggi Barletta-Puteolana, Brindisi-Molfetta, Casarano-Cavese (ore 15); Gravina in Puglia-Francavilla in Sinni, Team Altamura-Città di Fasano (ore 15,30); Afragolese-Nardò (ore 16); Martina-Bitonto (ore 19).