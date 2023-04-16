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Ciclismo su strada: di Martina Franca il nuovo campione regionale juniores Francesco Solito

16 Aprile 2023
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Di seguito il comunicato:

L’atleta martinese Francesco Solito è il nuovo campione regionale juniores di ciclismo su strada.

Sul circuito di 6 chilometri ripetuto 15 volte nell’abitato e sul monte La Guardia di Alberobello, in una gara corsa interamente sotto una pioggia battente, il ciclista di MartinaFranca  è riuscito nell’impresa di fermarsi per un guasto meccanico e di ripartire all’inseguimento del gruppo di testa, vincendo la volata sul traguardo della città dei trulli, prima tappa del trittico siti Unesco di Puglia, II trofeo UN DENTE IN Più.

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