Di seguito il comunicato:



L’atleta martinese Francesco Solito è il nuovo campione regionale juniores di ciclismo su strada.

Sul circuito di 6 chilometri ripetuto 15 volte nell’abitato e sul monte La Guardia di Alberobello, in una gara corsa interamente sotto una pioggia battente, il ciclista di MartinaFranca è riuscito nell’impresa di fermarsi per un guasto meccanico e di ripartire all’inseguimento del gruppo di testa, vincendo la volata sul traguardo della città dei trulli, prima tappa del trittico siti Unesco di Puglia, II trofeo UN DENTE IN Più.