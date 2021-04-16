Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. In ambito nazionale l’kndice Rt di trasmissibilità del corona virus è a quota 0,85 in calo rispetto a 0,92 della settimana scorsa. Per alcune regioni i livelli sarebbero perfino da zona gialla che però, per decreto legge, per tutto aprile è abolita.

La situazione della Puglia è borderline perché alcuni parametri fra cui proprio il calo dell’indice Rt (0,89) fanno ipotizzare l’arancione ma altri parametri, come la circolazione del virus ancora consistente e l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva, sono da zona rossa. Dal monitoraggio diffuso stamani la percezione è quella del passaggio in arancione della sola Campania.

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