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Rt nazionale 0,85. La Puglia verso la conferma della zona rossa Monitoraggio Iss-ministero della Salute

16 Aprile 2021
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Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. In ambito nazionale l’kndice Rt di trasmissibilità del corona virus è a quota 0,85 in calo rispetto a 0,92 della settimana scorsa. Per alcune regioni i livelli sarebbero perfino da zona gialla che però, per decreto legge, per tutto aprile è abolita.

La situazione della Puglia è borderline perché alcuni parametri fra cui proprio il calo dell’indice Rt (0,89) fanno ipotizzare l’arancione ma altri parametri, come la circolazione del virus ancora consistente e l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva, sono da zona rossa. Dal monitoraggio diffuso stamani la percezione è quella del passaggio in arancione della sola Campania.

Aggiornamento qui:

Puglia ancora zona rossa Ordinanza del ministro della Salute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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