Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Bilancio entusiasmante per la prima tappa internazionale de Il Libro Possibile a Londra. Due location d’eccezione – la London Book Fair e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra – hanno ospitato tre giorni di incontri, scambi e dialoghi tra autori di fama internazionale, editori italiani e inglesi, istituzioni culturali e un pubblico sempre più attento e partecipe.

Un successo che ha confermato il valore del format del festival anche oltre i confini nazionali, dimostrando che la cultura italiana – con la sua vivacità, il suo patrimonio e le sue voci – conferma la sua forza attrattiva anche in un contesto globale.

“La partecipazione è andata oltre le aspettative,” racconta Rosella Santoro, direttrice artistica del festival. “Abbiamo visto un interesse straordinario attorno al Media Corner del Libro Possibile nel Padiglione Italia della London Book Fair, un luogo di confronto dinamico che ha attirato l’attenzione di autori, editori, giornalisti, agenti letterari, bibliotecari e professionisti del settore dando vita a nuove fruttuose collaborazioni e pubblicazioni future tradotte anche in lingua inglese. Allo stesso tempo, gli incontri ospitati dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra, diretto con grande visione da Francesco Bongarrà, hanno registrato il tutto esaurito, segno di un entusiasmo crescente per il dialogo tra letteratura italiana e inglese”.

“Abbiamo fatto sistema con gli altri attori del ‘Sistema Italia’ a Londra, – conferma Bongarrà – a partire dall’Ambasciata e dalla sede di Agenzia ITA nella capitale britannica per promuovere l’editoria del nostro Paese, offrendogli una vetrina davvero internazionale”.

Il programma del Libro Possibile Londra ha offerto momenti di confronto a tutto campo con gli autori di culto come Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Diego De Silva, Michele Masneri, Tommaso Ebhardt Barbara Gallavotti, Olivia Laing.

Anche la letteratura pugliese ha trovato spazio e risonanza, con l’editoria del territorio rappresentata da realtà di spicco come Dedalo, che ha pubblicato in Italia i libri di Philip Ball, contribuendo a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione.

Ma questa è solo la prima pagina di un racconto destinato a proseguire. Il Libro Possibile ha dimostrato di poter essere un ponte culturale oltre i confini nazionali e Londra potrebbe essere solo l’inizio. “Abbiamo colto nel segno. L’interesse raccolto ci spinge a riflettere su nuovi orizzonti. La nostra vocazione è sempre stata quella di guardare avanti, di esplorare nuove possibilità e di rendere la cultura un’esperienza condivisa su scala sempre più ampia,” sottolinea Santoro.

Ora lo sguardo è rivolto agli appuntamenti estivi: Polignano a Mare (9-12 luglio) e Vieste (22-26 luglio), dove il festival tornerà a illuminare le piazze con la sua carica di idee e narrazioni. Ma il viaggio è solo all’inizio. Londra è stata un banco di prova straordinario e il futuro potrebbe riservare nuove tappe internazionali.

Il Libro Possibile a Londra è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e la Regione Puglia.