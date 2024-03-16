Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ormai è conto alla rovescia per il TEDxPutignano 2024 che si terrà sabato 13 aprile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 al Teatro Comunale.

Svelati tutti i nomi degli speaker che si alterneranno sul palco della conferenza-spettacolo più nota al mondo.

Giacomo Zani, Lorenzo Piccolo, Anna Prouse, Valeria Pirè, Mauro Billetta si aggiungono ai nomi già annunciati in conferenza stampa.

Giacomo Zani, laureato in Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione alla Bocconi di Milano, innamorato del mondo della comunicazione e dei social network, nel 2020 ha fondato Mica Macho, una community che ragiona sul maschile e sulla mascolinità tossica.

Lorenzo Piccolo, si forma come attore presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha vinto il Premio Pier Vittorio Tondelli 2021 per la miglior opera di drammaturgia under 30. È tra i fondatori della compagnia Nina’s Drag Queens, formata da attori e danzatori che hanno scelto di coniugare teatro e arti performative intorno alla figura eclettica e irriverente della Drag Queen.

Anna Prouse, ha lavorato come Delegato della Croce Rossa Internazionale in Iraq. È stata consulente per il governo italiano e americano a Baghdad e a Nassiriyah dal 2003 al 2011. Esperta di terrorismo, antiterrorismo e relazioni internazionali, ha lavorato per più governi in zone del mondo dove la lotta al terrorismo è la chiave per il processo di democratizzazione.

Valeria Pirè, è direttrice della Casa Circondariale di Bari da dicembre 2016.

Ha tenuto numerose docenze in seminari e cicli di incontri presso la facoltà di Giurisprudenza e la facoltà di Scienze della formazione (diritto penitenziario), nonché in numerosi Pon sulla legalità nella scuola primaria e secondaria, e presso la scuola di formazione della Polizia penitenziaria di Sulmona. Attualmente è docente presso la Scuola Superiore di Esecuzione Penale, a Roma.

Frate Mauro Billetta, psicoterapeuta impegnato in particolari missioni socio-pastorali dapprima a Castelvetrano ed oggi a Palermo nel rione Danisinni dove è parroco dal 2014. Dalla fine degli anni ’80 inizia a lavorare con gruppi di adolescenti e di giovani, avvalendosi della peer education e del lavoro pedagogico secondo la prospettiva del groupwork. La sua formazione di base è umanistica, all’esperienza sul campo con i giovani di Monreale e del Corleonese unisce il percorso universitario in Teologia a Palermo e quello in Psicologia dell’Educazione a Roma. Cura diversi blog di riflessione sociale e meditazione valoriale come www.fratelmauro.it www.larelazionechecura.it www.danisinni.it

Progetto Croquis

Anche quest’anno torna il progetto CROQUIS che nasce dall’intuizione di utilizzare, un prodotto diffuso, la lattina, come spazio di espressione a supporto di organizzazioni e cause che si distinguono per meriti quali la difesa e tutela dell’ambiente, l’attivazione sociale, le lotte di genere e alla povertà. Il gruppo fondatore è composto da Ezio Antonacci, Vito Lamberti, Michele Santella e Michela Colaprico. L’idea è quella di scegliere e sviluppare un tema in collaborazione con l’artista e l’organizzazione da supportare, per coinvolgere il birrificio nella produzione di una serie di tre lattine, frutto di queste interazioni. Le lattine, che diventano il veicolo del messaggio dove viene riportata l’immagine pensata dall’artista, saranno in vendita in alcune birrerie ed esercizi commerciali del territorio che si possono scoprire seguendo i canali social dell’evento. L’obiettivo è devolvere parte del ricavato della vendita all’organizzazione dell’evento, in questo caso l’associazione Ubuntu non solo teatro, organizzatrice del TEDxPutignano.

Workshop BOX 50

Novità di quest’anno è il Workshop intensivo di Pittura performativa ‘BOX 50’ per la creazione della scenografia 2024 con Mauro Maurizio Palumbo, artista, docente e performer. Il workshop si pone come un laboratorio sperimentale con l’obiettivo di fornire chiavi di lettura diverse sul concetto di “errore” in campo artistico e ludico-creativo. Partendo dalla grammatica di base del disegno, si lavorerà sullo “scarabocchio”, inteso come segno indecifrabile lasciato da una matita su di un foglio. Per scarabocchi si intendono macchie che ogni essere umano è capace di produrre, sia in maniera volontaria e di ricerca, sia come automatismo, che racchiudono significati relativi alle emozioni e al carattere della persona. Rappresentano, però, principalmente, espressioni di creatività ed esigenze di relazionarsi attraverso un segno grafico diverso dalla scrittura. Successivamente, si lavorerà sulle emozioni e, quindi, sul colore e le sue teorie; una pratica laboratoriale che permetterà di elaborare un prodotto creativo con la caratteristica di adattarsi e riadattarsi al concetto di errore inteso anche come opportunità di confronto, di crescita e cambiamento, in un clima informale e divertente, che permetta a chiunque ne abbia desiderio di partecipare e sperimentarsi.

“Un laboratorio sì può definire, per natura, il luogo del fare, dove la ricerca della perfezione lascia spesso spazio anche all’errore – dichiara l’artista. Ed è in questa ricerca che si produce una bellezza pronta a rinnovarsi e rigenerarsi in ogni atto creativo, determinando, inevitabilmente, nuove visioni del reale. Attraverso il fare e il fare arte sperimenteremo – insieme a chi vorrà partecipare al nostro workshop – che la verità può prendere forma anche grazie all’opportunità dell’errore”.

Il laboratorio, aperto a 30 persone dai 13 anni in su, senza alcuna competenza specifica in ambito artistico, è organizzato in partenariato con la Cooperativa Sociale ‘Occupazione e Solidarietà. Si svolgerà a Putignano nel Centro Sociale Polivalente “Margherita Pusterla” (Via Gianfedele Angelini 26/L) sabato 16 marzo (ore 9-13/ 15–19) e domenica 17 marzo (ore 9-12).

Info: www.tedxputignano.it

Acquisto biglietti evento

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxputignano-796177707957