Di seguito il comunicato:

Corso gratuito di formazione professionale, per giovani under 30, in ambito fotografico al Laboratorio Urbano “Crea!” di Grottaglie. Tale progetto rientra tra le attività previste dal piano “Galattica – Rete Giovani Puglia”, misura ottenuta dall’amministrazione comunale della Città delle Ceramiche, con tra i partner AWA A.P.S. e il Liceo “G. Moscati” di Grottaglie, e promossa dalla Regione Puglia, assessorato alle Politiche Giovanili, e da ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione).

Il corso “CREAMemories” si svilupperà in sei lezioni da due ore ciascuna, da marzo a maggio, e prevederà una sezione teorica e una successiva sezione pratica, al fine di offrire ai partecipanti un’immersione completa nel mondo della fotografia, fornendo loro le competenze tecniche e creative necessarie per catturare momenti unici con la massima espressione artistica.

Il programma si snoda in sei moduli, corrispettivi alle lezioni, con i quali verranno trattati argomenti quali definizione, cenni storici e evoluzione della fotografia, tipologie e design della fotocamera (hardware e software), ghiere, pulsanti, numeri e risoluzione, modalità di scatto, triangolo dell’esposizione, tipologie di obiettivi, lunghezze focali, diaframma nella messa a fuoco, tipologie di messa a fuoco, composizione, bilanciamento del bianco, utilizzo dei filtri, utilizzo del flash, tipologie di fotografia.

A completare il percorso formativo, la sezione pratica che permetterà ai partecipanti di esercitarsi in sala pose, mediante i vari tipi di schemi di illuminazione, per poi concludere con una lezione teorica e pratica di post produzione attraverso i principali software di editing fotografico.

Le lezioni saranno tenute da Simone Lacorte, laureando in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università del Salento. Attraverso la passione e la professionalità che lo contraddistingue, ritiene che la fotografia sia una forma d’arte con la quale arrivare al cuore della gente, suscitando in loro emozioni. Da circa cinque anni è direttore della fotografia e fotografo residente per le produzioni AWA, quali “Outside Fest”, “Millennium Music Festival”, “Due Giugno Grottaglie”, occasioni che lo hanno portato a poter catturare i momenti più salienti delle esibizioni di artisti del calibro di Ensi, Claver Gold e Sound Sound System.

Le iscrizioni al corso, per un massimo di dieci partecipanti, sono aperte sino al 24 marzo, salvo raggiungimento del limite, e potranno essere effettuate attraverso il form online presente sui social media del Laboratorio Urbano “Crea!”, oppure direttamente presso lo stesso in via Mastropaolo, 123 a Grottaglie.