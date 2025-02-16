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Monza-Lecce 0-0, le fughe di Audace Cerignola e Casarano Calcio: squadre pugliesi, risultati odierni

16 Febbraio 2025
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Monza-Lecce 0-0. Importante pareggio in trasferta per la formazione salentina che dopo la 25/ma giornata del campionato di calcio di serie A si trova a quota 25 punti in classifica, cinque in più rispetto al terzultimo posto attualmente occupato dal Parma.

Serie C girone C, 27/ma giornata: fra i risultati odierni Audace Cerignola-Turris 5-1e Monopoli-Team Altamura 1-1. Classifica (prime posizioni): Cerignola 54; Avellino, Monopoli 49; Benevento 47.

Serie D girone H, 24/ma giornata: Casarano-Matera 5-0, Costa d’Amalfi-Brindisi 2-2, Fidelis Andria-Nardò 1-0, Gravina in Puglia-Nocerina 1-1, Ischia-Ugento 3-0, Manfredonia-Francavilla in Sinni 0-1, Martina-Città di Fasano 1-0, Palmese-Virtus Francavilla Fontana 1-0, Real Acerrana-Angri 1-3. Classifica (prime posizioni): Casarano 53; Fidelis Andria, Martina, Nocerina 49; Matera, Nardò 36; playout-zona retrocessione): Francavilla in Sinni 25; Ugento 23; Manfredonia 19; Angri 18; Costa d’Amalfi 15; Brindisi 11 (-14).

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