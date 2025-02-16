Un atleta del Burundi, Jean De Dieut Butoy, esserato per il Bitonto runners, ha vinto la settima edizione di Sciot e Vnot, corsa podistica in valle d’Itria. Ha compiuto il percorso Martina Franca-Locorotondo-Martina Franca sotto una pioggia incessante in 46’21”.

Podio Sciot e Vnot 2025

1 Butoyi Jean De Dieu (Bitonto Runners), tempo 00.46.20

2 Andrea Palumbo (Asd Sicilia Running Team), tempo 00.47.53

3 Martino Carbotti (Asd Amici Di Marco), tempo 00.51.55

La prima classificata tra le donna,

Nahimana Cavaline, anche lei del (itonto Runners, con il tempo 55’39”.

Manifestazione con main sponsor Happy Casa. Circa tremila iscritti fra tesserati Fidal e podisti non in gara.