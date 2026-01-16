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Treni: lavori per la Bari-Napoli, limitazioni e soppressioni dal 2 al 15 febbraio Impegnate in media cinquecento persone al giorno

16 Gennaio 2026
binario

Caserta-Benevento-Foggia, Caserta-Cancello, Napoli-Cancello. Sono i tratti ferroviari in cui saranno realizzati lavori per cui sarà condizionato il traffico dei treni, anche riguardante la Puglia. Il collegamento Lecce-Roma, dalle 10,30 del 2 febbraio alle 14 del 15 febbraio, sarà gravato da limitazioni o soppressioni.

Particolarmente impegnativi saranno i lavori per il doppio binario del tratto Cancello-Frasso Telesino, undici chilometri, della linea Bari-Napoli nonché lavori per il tratto Napoli-Cancello la cui attivazione è prevista a giugno.

Nei dodici giorni dei lavori descritti saranno impegnate ogni giorno, in media, cinquecento persone fra operai e tecnici, di Rete ferroviaria italiana e di aziende appaltatrici.

 

 

 

 

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