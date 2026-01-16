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Taranto: nasce il centro interistituzionale per la salute urbana Oggi presentazione

16 Gennaio 2026
taranto municipio sera

Di seguito il comunicato:

Nasce a Taranto il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana. La presentazione si terrà venerdì 16 gennaio, alle ore 15 a Palazzo di Città. L’iniziativa, promossa dalla Cte Calliope, coinvolge Comune di Taranto, Asl Taranto e Arpa Puglia.

Ai lavori saranno presenti il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, e il commissario straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che firmeranno l’accordo attuativo che darà il via al progetto.

La sede principale per le attività del Centro è individuata presso l’Urban Health Center di Calliope nell’area dei Baraccamenti Cattolica (BAC). Rappresenterà una cabina di regia interistituzionale permanente, che assicurerà un coordinamento stabile tra le realtà coinvolte per lo sviluppo di politiche pubbliche integrate e sostenibili, orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini.


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