Di seguito il comunicato:

È stato un grande successo il progetto di orientamento e formazione per il settore alberghiero e della ristorazione “Future Horeca” organizzato a Foggia e Modugno (Bari) cui hanno partecipato oltre 300 ragazzi.

Il gruppo Nicolaus Valtur è stato parte attiva di questo importante progetto, era infatti nel del comitato tecnico di tutte le tappe ed è stato protagonista dell’organizzazione dei due appuntamenti di Foggia e Bari, coordinando il coinvolgimento degli istituti e attraverso la testimonianza del proprio direttore HR Alessandro Arborio Mella (foto, ndr.) alle tavole rotonde con studenti e docenti.

Commenta Alessandro Arborio Mella, direttore HR del Gruppo Nicolaus: “Crediamo che il futuro del settore hospitality si giochi oggi, dentro le scuole. Il nostro obiettivo è dialogare con i ragazzi prima che lascino i banchi, per aiutarli a comprendere quanto questo mondo possa offrire se affrontato con passione e serietà. Essere stati coinvolti da un professionista di alto livello come Stefano Pregel di Manpower, ideatore di questo format coinvolgente e innovativo, è stato un onore e ha reso il confronto ancora più stimolante. Il settore dell’ospitalità è una voce di primo piano del tessuto economico pugliese e di quello nazionale e la passione con cui operiamo ogni giorno, nasce anche dal vivere la soddisfazione che può dare, dal vedere le posizioni che può aprire e dall’aver compreso che mette in evidenza la nostra Regione sulla mappa mondiale. Proprio per questo abbiamo desiderato poter fare qualcosa di concreto per ispirare i giovani, affinché riescano a vedere una carriera in questo settore come una scelta piena di senso, che può generare soddisfazione personale e valore per un territorio”.

Future Horeca è un progetto innovativo che porta formazione, confronto e orientamento direttamente all’interno degli istituti alberghieri, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro in maniera concreta, onesta e motivante.