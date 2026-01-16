Di seguito il comunicato:
È stato un grande successo il progetto di orientamento e formazione per il settore alberghiero e della ristorazione “Future Horeca” organizzato a Foggia e Modugno (Bari) cui hanno partecipato oltre 300 ragazzi.
Il gruppo Nicolaus Valtur è stato parte attiva di questo importante progetto, era infatti nel del comitato tecnico di tutte le tappe ed è stato protagonista dell’organizzazione dei due appuntamenti di Foggia e Bari, coordinando il coinvolgimento degli istituti e attraverso la testimonianza del proprio direttore HR Alessandro Arborio Mella (foto, ndr.) alle tavole rotonde con studenti e docenti.
Commenta Alessandro Arborio Mella, direttore HR del Gruppo Nicolaus: “Crediamo che il futuro del settore hospitality si giochi oggi, dentro le scuole. Il nostro obiettivo è dialogare con i ragazzi prima che lascino i banchi, per aiutarli a comprendere quanto questo mondo possa offrire se affrontato con passione e serietà. Essere stati coinvolti da un professionista di alto livello come Stefano Pregel di Manpower, ideatore di questo format coinvolgente e innovativo, è stato un onore e ha reso il confronto ancora più stimolante. Il settore dell’ospitalità è una voce di primo piano del tessuto economico pugliese e di quello nazionale e la passione con cui operiamo ogni giorno, nasce anche dal vivere la soddisfazione che può dare, dal vedere le posizioni che può aprire e dall’aver compreso che mette in evidenza la nostra Regione sulla mappa mondiale. Proprio per questo abbiamo desiderato poter fare qualcosa di concreto per ispirare i giovani, affinché riescano a vedere una carriera in questo settore come una scelta piena di senso, che può generare soddisfazione personale e valore per un territorio”.
Future Horeca è un progetto innovativo che porta formazione, confronto e orientamento direttamente all’interno degli istituti alberghieri, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro in maniera concreta, onesta e motivante.
Attraverso momenti di incontro con HR, chef, manager e recruiter, gli studenti affrontano temi come soft skills, nuove tendenze, aspettative del mercato, ma anche esperienze personali di chi oggi guida il settore.
Il progetto includerà anche, in chiusura, un contest nazionale, articolato su tre prove in tre aree strategiche dell’Horeca:
● Creazione di piatti sostenibili per diversi segmenti della ristorazione;
● Ideazione di un concept alberghiero del futuro, attento a sostenibilità e ospitalità digitale;
● Realizzazione di una bevanda con storytelling, per valorizzare accoglienza e servizio.
I sei migliori progetti, selezionati dal comitato tecnico composto da esperti del settore (tra cui il Gruppo Nicolaus), saranno invitati a partecipare all’evento finale nazionale presso il CIRFOOD District di Reggio Emilia, in programma a fine aprile.
In un momento in cui il settore Horeca ricerca con attenzione personale qualificato, Future Horeca si pone l’obiettivo di invertire la rotta, accorciando la distanza tra scuola e impresa e raccontando ai ragazzi una narrazione autentica del lavoro, che parla di di impegno, crescita e opportunità reali.
In Puglia, grazie anche all’impegno del Gruppo Nicolaus, questo messaggio è arrivato forte e chiaro.