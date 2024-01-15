rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Gal Valle d’Itria: presentazione dei grani antichi La prossima settimana

16 Gennaio 2024
grani antichi 1x1

Di seguito un comunicato diffuso dal Gal Valle d’Itria:

Tornati alla ribalta per i loro benefici nutrizionali e organolettici, i grani antichi hanno accompagnato la storia dell’umanità fornendo cibo e nutrimento per secoli. Il prossimo incontro del GAL Valle d’Itria sarà l’occasione per conoscere origini, proprietà e differenze con i grani “moderni”. Saremo guidati da due importanti esperti di settore: Pasquale De Vita, responsabile della sede CREA -Centro di Ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia e la dott.ssa Filomena Corbo, docente di Chimica degli alimenti presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Bari.

“Con questo incontro ricomincia il ciclo di incontri informativi dedicati alle filiere agricole e alle produzioni agroalimentari di qualità e avviato nel corso del 2023” ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria “Ripartiamo da una materia prima d’eccellenza, presente ogni giorno sulle nostre tavole: dai taralli alle focacce, dalla pasta fatta in casa ai biscotti”.

L’iniziativa, ricordiamo, è realizzata dal GAL Valle d’Itria a beneficio degli operatori del territorio nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.

Appuntamento 23 gennaio alle ore 18.00 a Martina Franca presso Masseria Cappella.

Seguendo i canali social del GAL Valle d’Itria sarà possibile essere sempre aggiornati su tutte le iniziative previste.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione