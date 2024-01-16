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Bari: inaugurata la riapertura della palestra scolastica nel quartiere San Paolo, intitolata ad Alessandro Leogrande Presenti esponenti di Comune e Regione

16 Gennaio 2024
inaugurazione palestra Leogrande bari san paolo 2 scaled

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione Puglia oggi celebra e festeggia insieme al Comune di Bari e alle istituzioni scolastiche, la riapertura riqualificata di una palestra nel cuore del quartiere San Paolo.

“Il plesso “Cirielli” della scuola Falcone-Borsellino – ha dichiarato Rocco De Franchi, direttore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, presente alla cerimonia – si arricchisce così  di un’infrastruttura bella e moderna e che viene intitolata ad un grande pugliese: Alessandro Leogrande, scrittore di origini tarantine, che ci ha insegnato a superare le barriere e le diffidenze, a guardare al Mediterraneo come mare di pace e di accoglienza. Bari è il capoluogo della Puglia ma è anche una capitale mediterranea che vuole essere accogliente non soltanto verso le nuove generazioni agli studenti che frequenteranno questa bellissima palestra, ma anche verso l’intera comunità pugliese, intitolando ad un suo illustre figlio una infrastruttura così importante”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco Antonio Decaro, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano e il presidente del Municipio III Nicola Schingaro.


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