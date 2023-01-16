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Puglia: 1614870 positivi a test corona virus, incremento di 171 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

16 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 16 gennaio 2023

171

Nuovi casi

2.708

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 55
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 20
Provincia di Foggia: 12
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
17.481

Persone attualmente positive

245

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.614.860

Casi totali

13.597.998

Test eseguiti

1.587.883

Persone guarite

9.496

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.716
Provincia di Bat: 135.352
Provincia di Brindisi: 154.572
Provincia di Foggia: 224.896
Provincia di Lecce: 343.466
Provincia di Taranto: 217.465
Residenti fuori regione: 17.031
Provincia in definizione: 5.362

 

 

 

 

 

 

 

 


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