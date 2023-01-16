Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 16 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 55
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 20
Provincia di Foggia: 12
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
17.481
Persone attualmente positive
245
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.587.883
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.716
Provincia di Bat: 135.352
Provincia di Brindisi: 154.572
Provincia di Foggia: 224.896
Provincia di Lecce: 343.466
Provincia di Taranto: 217.465
Residenti fuori regione: 17.031
Provincia in definizione: 5.362