Di seguito il comunicato:



Il gruppo consiliare “Lega Salvini Puglia” è tra quelli che lavora di più nei banchi del parlamentino pugliese. Per la prima volta il gruppo dei salviniani entra in Consiglio Regionale dopo aver raggiunto il 10% circa dei consensi alle scorse elezioni del 2020, ottenendo 4 seggi nelle file della minoranza. A sedere tra gli scranni di via Gentile sono i consiglieri regionali Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi e Joseph Splendido.

Nei giorni scorsi è stata resa nota l’attività del Consiglio Regionale dell’anno appena trascorso con la classifica dei gruppi politici con il maggior numero di proposte di legge presentate e con i tassi di presenza dei consiglieri regionali nelle commissioni e nelle sedute consiliari.

Per quanto riguarda il numero di proposte di legge presentate nella massima assise regionale “Lega Salvini Puglia”, con i suoi quattro rappresentanti, risulta essere al secondo posto dopo il partito democratico, che conta ben 16 consiglieri, e prima del gruppo misto. A seguire tutte le altre forze politiche, da destra a sinistra, presenti nella nuova sede di via Gentile. In alto in classifica anche per il tasso di presenza dei consiglieri. Anche qui l’intero gruppo, stando al riepilogo pubblicato, si attesta in vetta con una media del 95% di presenza nelle commissioni e nelle sedute di consiglio. Importante e sostanzioso anche il lavoro ispettivo e di controllo svolto da parte dei consiglieri d’opposizione in quota Lega attraverso il deposito di interrogazioni, interpellanze e mozioni indirizzate al presidente Emiliano e ai componenti della giunta regionale.