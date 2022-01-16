rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Regione Puglia, attività: Lega seconda solo al Pd tra i gruppi consiliari, con un quinto dei membri Dati 2021

16 Gennaio 2022
Screenshot 20220116 103826

Di seguito il comunicato:

Il gruppo consiliare “Lega Salvini Puglia” è tra quelli che lavora di più nei banchi del parlamentino pugliese. Per la prima volta il gruppo dei salviniani entra in Consiglio Regionale dopo aver raggiunto il 10% circa dei consensi alle scorse elezioni del 2020, ottenendo 4 seggi nelle file della minoranza. A sedere tra gli scranni di via Gentile sono i consiglieri regionali Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi e Joseph Splendido.

Nei giorni scorsi è stata resa nota l’attività del Consiglio Regionale dell’anno appena trascorso con la classifica dei gruppi politici con il maggior numero di proposte di legge presentate e con i tassi di presenza dei consiglieri regionali nelle commissioni e nelle sedute consiliari.

Per quanto riguarda il numero di proposte di legge presentate nella massima assise regionale “Lega Salvini Puglia”, con i suoi quattro rappresentanti, risulta essere al secondo posto dopo il partito democratico, che conta ben 16 consiglieri, e prima del gruppo misto. A seguire tutte le altre forze politiche, da destra a sinistra, presenti nella nuova sede di via Gentile. In alto in classifica anche per il tasso di presenza dei consiglieri. Anche qui l’intero gruppo, stando al riepilogo pubblicato, si attesta in vetta con una media del 95% di presenza nelle commissioni e nelle sedute di consiglio. Importante e sostanzioso anche il lavoro ispettivo e di controllo svolto da parte dei consiglieri d’opposizione in quota Lega attraverso il deposito di interrogazioni, interpellanze e mozioni indirizzate al presidente Emiliano e ai componenti della giunta regionale.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione