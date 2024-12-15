Fra le regioni oggi in allerta per temporali c’è parte della Puglia, ad esclusione di tarantino e zona occidentale della Murgia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati su Puglia centro-meridionale e garganica settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.