Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:



_ore 10:30 all’Ospedale SS. Annunziata (Cappella 4° piano)

L’Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, celebrerà la Santa Messa di Natale per il personale medico, i pazienti e le loro famiglie.

_dalle ore 8:30 al Dipartimento di Prevenzione – ex Baraccamenti Cattolica (Auditorium)

“L’importanza dello screening mammografico come volano del percorso di prevenzione, diagnosi e cura” organizzato dal Centro Screening Asl Taranto e la Regione Puglia (in allegato il programma).

Nella mattinata, dalle ore 8:30 alle ore 14:00, si terrà un corso rivolto al personale sanitario e agli esterni che ha l’obiettivo di mettere in rete le competenze del Centro Screening aziendale e di tutti i soggetti che a vario titolo possono partecipare al programma di prevenzione del tumore della mammella. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 fino alle 16:30, invece, si terrà una tavola rotonda con i responsabili scientifici. Un appuntamento che di solito si tiene a Bari e che, per la prima volta, sarà ospitato a Taranto.