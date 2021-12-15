Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 176
Provincia di Bat: 29
Provincia di Brindisi: 131
Provincia di Foggia: 115
Provincia di Lecce: 96
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
5.855
Persone attualmente positive
131
Persone ricoverate in area non critica
24
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.511
Provincia di Bat: 29.074
Provincia di Brindisi: 22.948
Provincia di Foggia: 50.968
Provincia di Lecce: 34.092
Provincia di Taranto: 43.517
Residenti fuori regione: 1.082
Provincia in definizione: 531