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Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Seicento in un giorno. Puglia: 284723 positivi a test corona virus, incremento di 598 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 dicembre 2021

598

Nuovi casi

26.603

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 176
Provincia di Bat: 29
Provincia di Brindisi: 131
Provincia di Foggia: 115
Provincia di Lecce: 96
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
5.855

Persone attualmente positive

131

Persone ricoverate in area non critica

24

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

284.723

Casi totali

5.100.091

Test eseguiti

271.938

Persone guarite

6.930

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 102.511
Provincia di Bat: 29.074
Provincia di Brindisi: 22.948
Provincia di Foggia: 50.968
Provincia di Lecce: 34.092
Provincia di Taranto: 43.517
Residenti fuori regione: 1.082
Provincia in definizione: 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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